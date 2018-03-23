عبدالله البسطي: الشغف والطموح الدافع الأول للنجاح

قال عبدالله البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال الجلسة الثامنة من سلسلة «100 موجه»، تحت عنوان «الدروس الستة للنجاح» أنه يمنع أي موظف في فريق عمله من المقارنة السلبية بينه وبين زملائه سواء في سلم الرواتب أو الترقيات، بل يشجعهم على المقارنة في النجاحات وكيف يمكن تحقيقها.

وأكد خلال الجلسة التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن المقارنات السلبية بين الموظفين لا تفضي إلى نتيجة، موضحاً أنه عندما يريد الطلب من موظف ترقية مهمة في حياته، فإنه يطلبها لأنه أنجز، وليس لأن زميله حصل عليها قبله.

وتحدث البسطي عن الدروس الستة التي ساعدته في العمل، أهمها الشغف والطموح، إذ إنهما الدافع الأول للعمل، والإنجاز ليس فقط بالتحدث عن هذا الطموح أمام عدد كبير من الأشخاص، إذ إن تمني الوصول إلى الهدف شيء، والعمل على تحقيقه شيء آخر.

وأكد: «لا بد للمرء أن يعرف ما هو طموحه في البداية، ومن ثم يدرس الشخصيات التي تمكنت من تحقيق طموحها، كيف وصلت، وما هي المهارات التي اعتمدوا عليها، ليستفيد من هذه النقاط في تحقيق حلمه».

وأشار البسطي إلى أن الدرس الثاني الذي اعتمد عليه هو الاهتمام بالتفاصيل، بحيث إنه لا يهم إلى أين تريد الذهاب، لكن لا بد على الشخص وضع خط سير معين يساعده على تحقيق هدفه، لافتاً «عندما تريد النجاح في العمل عليك أن تلتحق بالدورات التدريبية، واكتساب المعرفة من خلال الدراسة والممارسة.

والتعرف على محيط العمل المؤسسي، والعلاقات المتينة مع فرق العمل، هذه الأمور لا تأتي صدفة، بل تعتمد على التفاصيل الصغيرة التي تؤهلك لشغل المناصب العليا لاحقاً».

وأوضح أن التواضع والإيجابية من الدروس المهمة التي لا بد للأشخاص التحلي بها، وتطرق إلى قصة حصلت قبل نحو شهر واحد عندما زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وزارة تنمية المجتمع، وطلبت منه إحدى النساء المسنات مساعدتها في إنهاء إجراءاتها، مضيفاً «كانت المرأة تبكي بحرقة كونها لم تتمكن من إنهاء المعاملة في الوقت المناسب وطلبت المساعدة من سموّه».

وأكمل «بالطبع سموّه لا يبخل على أحد، لكنه عالج القضية من منظور مختلف تماماً، إذ إنه رفض الاستماع إليها، إلا بعد أن تهدأ من البكاء وأن تنظر إلى الأمور بصورة إيجابية، وخصوصاً أن المرأة ما زالت تتمتع بصحة جيدة، وحصلت على فرصة قد لا يحصل عليها غيرها، وهو بالتأكيد سيساعدها لكن بعد أن تتوقف عن النظر إلى الأمر بنظرة سلبية».

وأضاف البسطي أن التواضع سمة ضرورية ليتمكن الأشخاص من النجاح، وتطوير أنفسهم، موضحاً «إذا تمكنت من الحصول على منصب مدير إدارة، فإن الوزير أعلى منك مرتبة؛ هذا واقع الحياة ومن هذه التجارب نتعلم ونستطيع النجاح».

وأكد «إذا قلت إنك لا تحتاج إلى العمل على مهاراتك أكثر، أو أن تغير من طريقة تعاطيك مع العمل، أو أن تجتهد، فأنت بالتأكيد في وضع خطر، وعليك أن تبدأ بتغيير نظرتك».

كما تحدث أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن درس الفريق، الذي ينبغي أن يأتي على مقدمة أولويات أي مسؤول، موضحاً «لست أذكى شخص، لكني أعرف كيف يمكن أن أعمل مع الفريق، وأن أستفيد من قدراتهم».

وأشار إلى أن الاجتهاد هو درس أيضا ينبغي على الأشخاص التركيز عليها، موضحاً على قدر الاجتهاد ومتابعة العمل سينجح أي شخص.

وأضاف أنه يوجد فرق واحد بين الطلبة الذين حصلوا على درجة الامتياز في الجامعة وعلى الذين حصلوا على درجة أقل، ليس الذكاء، إنما الاجتهاد في العمل.

وأوضح البسطي أن الدرس الأخير هو الالتزام. وقال البسطي إنه بدأ حياته العملية في السلك العسكري، بعد تخرجه من الثانوية العامة مباشرة، ولم يفكر وقتها باستكمال دراسته الجامعية.

وخلال الـ11 عاماً التي قضاها في القوات المسلحة حاول وبشتى الطرق الحصول على شهادة البكالوريوس من أكثر من جامعة في الدولة، وتقدم خلالها بطلب الدراسة في كليات التقنية العليا في دبي، التي رفضت طلبه مرتين.

وأكد «كنت مرتاحاً في البداية لأنني حصلت على راتب عالٍ وعمل مستمر، لكن رأيت أن بقية زملائي الذين اجتهدوا وحصلوا على شهادة البكالوريوس تقلدوا مناصب عليا، وسبقوني من الناحية العملية، ما دفعني إلى تسريع عملية البحث عن جامعة تناسب اختياراتي، وأنتقل بعدها على أول وظيفة لي في حكومة دبي، وبدأت رحلة أخرى للحصول على الماجستير».

قادة ملهمون

دعت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، الإماراتيين إلى متابعة جلسات «100 موجه» التي تنعقد على مستوى الدولة، وتقديم اقتراحات من شأنها الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب، موضحة «بالفعل معظم الجلسات عقدت في الجامعات، لكن حضورها الأكبر من موظفي الجهات الحكومية والخاصة، ونعوّل عليهم أن يقترحوا مواقع أخرى ليتمكن الشباب من حضورها بأريحية».

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تزخر بالقادة الملهمين الذين يملكون إنجازات كبرى على الصعيد المهني والشخصي، ومنهم أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، الذي يملك طموحاً بلا حدود، ونحاول أن نصل إلى هؤلاء القادة ليتعلم منهم الشباب.