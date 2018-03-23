سلطان بن زايد يحضر أفراح المشغوني والكتبي

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الحفل الذي أقامه أمس معضد بن سيف بن معضد المشغوني بمناسبة زفاف نجله «سعيد» إلى كريمة راشد بن سويدان بن حضيرم الكتبي .

وذلك بقاعة أفراح الهير في مدينة العين. وحضر الحفل إلى جانب سموه كل من الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان وعدد من أبناء القبائل وجمع غفير من المواطنين والمقيمين. وقدم سموه ونجلاه التهاني والتبريكات للعريس سعيد بن معضد المشغوني ووالده معضد بن سيف المشغوني وإخوانه سعيد وسلطان وحمد وعبد الله وعمير ومحمد وأحمد أبناء معضد بن سيف المشغوني، ووالد العروس راشد بن سويدان بن حضيرم الكتبي وأخيها سالم بن راشد بن سويدان الكتبي والحضور من أقارب العروسين وذويهما.