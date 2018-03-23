«ارسم بسمة» لدعم مخيم اللاجئين السوريين في اليونان

دشنت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، رئيسة جامعة زايد، معرضاً خيرياً بعنوان «ارسم بسمة»، أقامه مجلس شباب جامعة زايد، واستهدف جمع تبرعات لدعم اللاجئين السوريين في المخيم الجديد الذي يؤويهم باليونان. جاء ذلك استهلالاً لسلسلة من الفعاليات أقامتها الجامعة في حرميها بأبوظبي ودبي لبث السعادة والروح الإيجابية في نفوس الطلبة والموظفين، احتفاء باليوم العالمي للسعادة.

ومن المقرر أن يتم افتتاح مشغل «أمنا فاطمة» بمخيم اللاجئين في اليونان بالتعاون مع الهلال الأحمر في أواخر مارس الجاري. وفي سياق يوم السعادة أيضاً، نظّم مكتب مدير الجامعة مبادرة بعنوان «سعادتكم تهمنا»، حيث استقبل الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة، في مركز إسعاد المتعاملين بالجامعة، الطلبة والموظفين واستمع إلى طلباتهم واستفساراتهم وزودهم بنصائح إرشادية ووجههم نحو المسار الصحيح.