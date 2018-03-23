7795 فحصاً مجانياً للقافلة الوردية في مسيرتها الـ 8

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية «إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضىالسرطان»، عن نجاح مسيرة الفرسان الثامنة، في تقديم الفحوصات الطبية المجانية لـ 7795 شخصاً، بزيادة قدرها 687 شخصاً، مقارنةً بمسيرة العام الماضي، التي شهدت توفير 7108 فحوص.

وقالت ريم بن كرم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية: «شهدت أعداد الفحوصات التي أجريناها هذا العام، زيادة ملحوظة، مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس نجاح مسيرة فرسان القافلة الوردية الـ 8 في تحقيق الأهداف التي رسمتها مسبقاً، ونحن فخورون بالتفاعل الكبير الذي حظيت به المسيرة على المستويين الرسمي والمجتمعي، والذي يؤكد النجاح في جعل سرطان الثدي، قضية محورية، تلتقي حولها كل أطياف المجتمع»