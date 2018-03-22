"طرق دبي" تكرم المؤسسات والأفراد الفائزين بجائزة "تستأهل"

كرم مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات الفائزين من المؤسسات والأفراد في جائزة "تستأهل".

وجاء هذا التكريم - الذي يأتي تزامنا مع فعاليات أسبوع السعادة الذي تنظمه الهيئة للعام السادس على التولي - تقديرا لدور المؤسسات والأفراد في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين.

حضر حفل التكريم - الذي أقيم في مسرح الهيئة - عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في الهيئة وممثلي المؤسسات والشركات الفائزة وموظفي الهيئة .

وأعرب مطر الطاير عن سروره بنجاح فعاليات أسبوع السعادة للمتعاملين .. مشيرا إلى أن الهيئة وضعت "إسعاد الناس" ضمن غاياتها الاستراتيجية انسجاما مع الاجندة الوطنية للسعادة ومع الخطة الاستراتيجية لدبي 2021 .