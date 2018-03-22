منح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسام عجمان للشجاعة إلى أربعة من شباب الوطن هم "راشد الظهوري" و "راشد البلوشي" و " سالم الوالي " و " محمد الغفلي " وذلك عقب عودتهم من رحلة علاج في الخارج إثر أصابتهم أثناء أداء واجبهم الوطني والدفاع عن الحق خلال مشاركتهم مع قوات التحالف العربي في اليمن.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان : "أن أبناء الوطن دائما جاهزون لتلبية النداء والواجب والدفاع عن الحق حيث برهنوا أنهم رهن قيادتهم الرشيدة للمشاركة في ميادين الشرف والواجب".

وقال سموه: "نحن فخورون بهم لما قدموه ويقدمونه من تضحيات في سبيل رفعة الوطن.. فأنتم فخر لنا وللوطن ولشعبه".

حميد النعيمي يمنح مجموعة من أبناء الوطن "وسام عجمان للشجاعة"#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/FE38gA3qvU — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 22, 2018

حضر منح الأوسمة، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية وحمد راشد النعيمي مدير ديوان حاكم عجمان، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان، وحمد بن غليطه السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وطارق بن غليطه مدير مكتب صاحب السمو الحاكم، ويوسف النعيمي مدير عام إدارة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.