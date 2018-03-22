"الهلال الاماراتي" يفتتح مركزاً للمرأة في شبوة اليمنية

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي هذا الاسبوع مبنى جمعية تنمية المرأة بمدينة عتق في محافظة شبوة اليمنية بعد صيانته وإعادة تأهيله وتزويده بالأثاث اللازم.

وأكد محمد المهيري، ممثل هيئة الهلال الأحمر في شبوة، ان افتتاح مبنى جمعية تنمية المرأة بعد إعادة تأهيله وتجهيزه يأتي "في إطار اهتمام الهيئة بتقديم الدعم للمرأة اليمنية وتخفيف معاناتها ومحاولة تأهيلها لإشراكها في العملية التنموية".

ولفت في تصريحات نقلتها الخميس وكالة الانباء الرسمية الى أن مشروع إعادة تأهيل وتأثيث جمعية تنمية المرأة "يعد حلقة في سلسلة من المشاريع التنموية، التي تنفذها الهيئة في محافظة شبوة لتحسين أوضاع الأهالي وتلبية متطلباتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم".

والامارات عضو في التحالف العسكري بقيادة السعودية، الذي يقاتل المتمردين الحوثيين في اليمن.