محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء "مؤسسة سُقيا الإمارات"

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (8) لسنة 2018 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة سُقيا الإمارات.

ويتشكّل المجلس، وفقاً للمرسوم، برئاسة العضو المُنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعُضويّة ممثل عن كل من الجهات التالية: وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهيئة الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، بالإضافة إلى مُمَثِّليْن اثنين عن هيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك لمُدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

‌ونصّ المرسوم على أن تتم تسمية مُمَثِّلي الجِهات المُشار إليها من قِبَل مسؤولي تلك الجِهات، على أن يكونوا من شاغلي الوظائِف العُليا التي لا تَقِل عن درجة مُدير تنفيذي أو ما في حُكمِها، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

دعم عالمي

"مؤسسة سُقيا الإمارات" تأسست في فبراير العام 2015 بقانون أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كمؤسسة عامة غير ربحية لتقديم المساعدات الإنسانية لتوفير إمدادات المياه الصالحة للشرب لكل من يحتاجها في جميع أنحاء العالم لاسيما المجتمعات الأقل حظاً.

وتسهم المؤسسة في إيجاد حلول دائمة ومستدامة لمشكلة شح مياه الشرب حول العالم، من خلال توفير حلول تقنية مبتكرة مثل وحدات تحلية المياه وتنقيتها التي تعمل بالطاقة الشمسية للمجتمعات والمناطق التي تعاني من ندرة وتلوث مياه الشرب.

كما تقوم "سُقيا الإمارات" بإجراء الدراسات والبحوث بالتنسيق مع شراكات ومؤسسات تعليمية وأكاديمية عالمية لدعم إنتاج المياه باستخدام الطاقة الشمسية، والمساهمة بتمويل المشاريع الخاصة بتلك العملية إضافة إلى مشاريع تكنولوجيا المياه لمكافحة الجفاف.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أطلق "حملة سُقيا الإمارات" في يونيو 2014 لتوفير مياه صالحة للشرب لأكثر من خمسة ملايين شخص حول العالم، تأكيداً على الدور الرائد لدولة الإمارات في دعم المجتمعات الأقل حظاً حول العالم والمساهمة في إيجاد حلول ناجعة لما تواجهه من مشكلات متعلقة بنقص الاحتياجات الأساسية والتي تعد مشكلة شح المياه الصالحة للشرب من أكثرها إلحاحاً في مناطق عدة من العالم، حيث أحرزت الحملة التي أشرف عليها الهلال الأحمر الإماراتي نجاحاً كبيراً، محققة 180 مليون درهم بما يكفي لتوفير المياه لأكثر من سبعة ملايين شخص حول العالم.