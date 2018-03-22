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خلال الجلسة التوجيهية الثامنة ضمن برنامج "مئة موجّه"

عبدالله البسطي: الابتعاد عن الغرور أهم سمات القائد الناجح

المصدر:
  • دبي - علي الزكري
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انطلقت قبل قليل الجلسة التوجيهية الثامنة ضمن برنامج "مئة موجّه" التي ينظمها مجلس الإمارات للشباب وتستضيف عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي بحضور معالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب.

وتقام الجلسة تحت عنوان «الدروس الستة للنجاح» في كلية التقنية العليا بدبي - طلاب، حيث يتحدث البسطي عن أبرز مقومات النجاح التي يجب على الشاب الإماراتي التحلي بها، ليكون قائداً فاعلاً في خدمة وطنه الإمارات في المستقبل.

وقال البسطي: التواضع والإيجابية أهم أسرار النجاح ، مهما ارتفعت بمنصبك، سيبقى أحدٌ ما مسؤول عنك، فلا داعي للتكبر والغرور.

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