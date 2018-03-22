عبدالله البسطي: الابتعاد عن الغرور أهم سمات القائد الناجح

انطلقت قبل قليل الجلسة التوجيهية الثامنة ضمن برنامج "مئة موجّه" التي ينظمها مجلس الإمارات للشباب وتستضيف عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي بحضور معالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب.

وتقام الجلسة تحت عنوان «الدروس الستة للنجاح» في كلية التقنية العليا بدبي - طلاب، حيث يتحدث البسطي عن أبرز مقومات النجاح التي يجب على الشاب الإماراتي التحلي بها، ليكون قائداً فاعلاً في خدمة وطنه الإمارات في المستقبل.

وقال البسطي: التواضع والإيجابية أهم أسرار النجاح ، مهما ارتفعت بمنصبك، سيبقى أحدٌ ما مسؤول عنك، فلا داعي للتكبر والغرور.

سعادة عبدالله محمد البسطي ، الأمين العام للمجلس التنفيذي لدبي في محاضرته عن الدروس الستة للنجاح ضمن الجلسة التوجيهية الثامنة لبرنامج #مئة_موجّه يشدد على أهمية الشكر المعنوي والمادي في حياة الإنسان ليبدع #100Mentors@emiratesyouth pic.twitter.com/pbGoaMVbir — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 22, 2018

الان وبحضور شما المزروعي ، وزيرة الشباب ، عبدالله محمد البسطي ،يحاضر عن الدروس الستة للنجاح https://t.co/TYuRk2D6Uy — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 22, 2018