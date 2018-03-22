هزاع بن زايد: الأم دفء القلوب

قدّم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أجمل التحيات وأعذب الأمنيات للأمهات في يومهن، مؤكداً أن الأم هي صفاء الروح ونور العيون ودفء القلوب، كما رفع أسمى آيات التقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وقال، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «للأم في يومها أجمل التحايا وأعذب الأمنيات، هي صفاء الروح ونور العيون ودفء القلوب، ومنها يُستمد الأمل وتزدهر البصيرة، ولأمّنا جميعاً، أم الإمارات، في هذا اليوم، نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير، فهي أم العطاء والخير والنماء، ومعها تستمر مسيرة المرأة نحو مزيد من النجاح والازدهار».