قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام ينظم «وصفة حب لأمي»

احتفى قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام بالأمهات الموظفات في القطاع، من خلال فعالية «وصفة حب لأمي» تزامناً مع يوم الأم، وذلك في أجواء مرحة في مطعم «جاليري لافاييت» بمنطقة «سيتي ووك».

وهدفت الفعالية إلى تمكين الموظفات من تحضير الحلويات بطرق حديثة وسريعة ومبتكرة وذات قيمة غذائية عالية، كما تضمّنت الفعالية شرحاً عملياً لتزيين الكعك قدمه الشيف البريطاني روسيل إيمباسي.

وأوضح إيمباسي أن المرأة قد لا تستطيع إجادة صنع الحلويات، خاصة من أول مرة، ولكن لا تعيبها المحاولة والتكرار لإجادة إدارة شؤون المطبخ، وإذا ما نظرت الفتاة إلى الطبخ على أنه موهبة ومهارة، فقد تجد الأمر مختلفاً تماماً وتتراجع عن مقاومتها للدخول إلى المطبخ وممارسة أدوار قد تكون تقليدية، ولكنها واجبات حياتية نحتاج إليها لاستمرار شؤوننا الاجتماعية وسعادتنا.

وتابع: قد تنجح الفتاة في إدارة شؤون تقليدية بأسلوب حضاري متميّز، فالفتاة أصبحت متعلمة وتضيف إبداعاتها ولمساتها إلى كل ما يقع تحت إدارتها.

وأوضح أن دخول المرأة إلى المطبخ، سيجعلها تشرف عن قرب على طعامها وتختار الصحي والمناسب منه، وتكون على وعي أكبر بما تطهوه من مواد غذائية.

ودعا إيمباسي الأمهات إلى ضرورة تعليم أولادهن أهمية الطعام الصحي، وأضرار الوجبات السريعة منذ الصغر، حتى تتكون لديهم مفاهيم صحيحة عن الغذاء، ونتمكن من إخراج جيل يتمتع بصحة جيدة خالية من السمنة وأمراض السكر وغيرها.

وتضمنت الفعالية التي شارك فيها عدد من الموظفات العاملات في القطاع، ورشة عمل لتدريبهن على صنع الكعك والحلويات وتزيينها بطرق سهلة وسريعة ومبتكرة، بهدف إهدائها لعائلتها عبر أجواء رائعة من التفاعل المرح، وقُدم لهن أيضاً عدد من النصائح التوعوية والتثقيفية التي تركز على الحمية الغذائية.

وأكدت إدارة التسويق في قطاع النشر، أن الاهتمام بتنظيم ورش من هذا النوع، شيء يسعد الموظفات، ويُضفي جواً من الحيوية على العمل، لأنه يكسر رتابة الروتين اليومي.