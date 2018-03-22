آخر الأخبار

خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس ناميبيا باليوم الوطني

المصدر:
  • أبوظبي - وام
التاريخ:
طباعة Email

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى هيغ جينغوب رئيس جمهورية ناميبيا وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس هيغ جينغوب.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon