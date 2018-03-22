تحية شكر وتقدير لـ«أم الإمارات» في احتفالية شرطة أبوظبي بيوم الأم

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بيوم الأم، وثمنت اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الرعاية والدعم للأم الإماراتية تقديراً لجهودها في رعاية وتنشئة الأبناء.

ووجهت شرطة أبوظبي تحية شكر وتقدير إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وهنأتها بهذه المناسبة تقديراً لدور سموها الرائد في إعداد الأم الإماراتية، وتوفير الإمكانات لها، ما أسهم في تحقيقها الريادة في تنشئة الجيل الصالح بالمجتمع.

وقال العميد عبيد سالم بالحبالة، مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي: «إن الأم مدرسة لإعداد جيل خلوق من الأبناء، فهي الأساس في تعليمهم كل أمور حياتهم، وهي النور الذي ينير لهم طريقهم». وذكر أن الأم كلمة صغيرة، لكنها تحوي العالم بكامله، وهي الدنيا المليئة بالفرح والأمل والحنان، ولأن الأم هي العيد تم تخصيص هذا اليوم ليحتفل العالم أجمع بها. وهنأ الموظفات الأمهات بهذه المناسبة، وشكرهن على جهودهن في تنشئة الأبناء ورعايتهن.

وأشارت مريم العلي، مديرة فرع العلاقات العامة بمكتب شؤون الشرطة النسائية، وصاحبة مبادرة الاحتفال بيوم الأم، إلى أن الاحتفال في هذا اليوم بالأم يأتي تكريماً وتقديراً لجهودها في تنشئة الأبناء وتربيتهم وفق القيم والأخلاق الرفيعة.

كما احتفلت مديرية شرطة منطقة العين بقطاع الأمن الجنائي بيوم الأم تقديراً لجهود الأمهات من المنتسبات.