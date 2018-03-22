منطقة دبي التعليمية تنظم فعاليات تربوية ومجتمعية

شاركت منطقة دبي التعليمية في الاحتفال بيوم الأم، بفعاليات تربوية ومجتمعية لافتة تحت عنوان «رد بعض الجميل للأم التي تعطي بلا حدود».

وسعت منطقة دبي التعليمية من خلال احتفالها بهذه المناسبة إلى المبادرة بفعاليات تعزز دور الأم المربية والمعلمة، سواء كانت هذه الفعاليات داخل المنطقة التعليمية أو في المدارس على مستوى إمارة دبي، وقد شاركت موظفات المنطقة في الاحتفال الذي تخلله تقديم باقات الورود والهدايا للأمهات والموظفات.

ومن جانبها، أعربت غاية المهيري مديرة منطقة دبي التعليمية بالإنابة، عن عظيم شكرها وتقديرها للأمهات المربيات في البيوت والمدرسات في الميدان التربوي والعاملات في كل أروقة العمل التربوي الممتد، مشيرة إلى أن عطاء الأم في الإمارات بلا حدود بفضل الدعم الذي تحظى به المرأة الإماراتية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه لله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وأعربت مديرة منطقة دبي التعليمية عن سعادتها البالغة بوجود عدد كبير من الموظفات الأمهات في المنطقة، اللواتي أثبتن طوال سنوات عطائهن التربوي، قدرة فائقة على القيام بدور تربوي مزدوج بين البيت والمسؤولية الأسرية والميدان التربوي، إضافة إلى قدرتهن على تحمل المسؤولية المهنية ومضاعفة الجهد لأداء المهام العملية على الوجه الأمثل لكونهن أمهات وموظفات في الوقت ذاته، مؤكدة الدور العظيم الذي تسعى لبذله الأم الموظفة في خدمة الوطن، وقدرتها على بذل المزيد من العطاء.