نورة السويدي:الشيخة فاطمة تبذل كل جهد لإسعاد الأم الإماراتية

احتفل الاتحاد النسائي العام في أبوظبي أمس بيوم الأم، إذ هنّأت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وجميع الأمهات بيوم الأم.

وقالت السويدي إن «أم الإمارات» تستحق كل تقدير وتكريم، لأنها رائدة العمل النسائي في الدولة، وتبذل على الدوام الجهد لجعل المرأة والأم الإماراتية سعيدة باستمرار، وتهيئ لها الفرصة والبيئة اللازمتين لتربية أبنائها على القيم والمبادئ لتؤهلهم للمستقبل.

من جانبها، هنأت لولوة الحميدي، مديرة إدارة الصناعات التراثية والحرفية بالاتحاد النسائي العام، الجميع بمناسبة يوم الأم، وقالت إن الاتحاد النسائي وضع خلال مسيرته برامج تهدف إلى النهوض بالأسرة والمرأة والطفل، من ضمنها حضانة جنتي التي تخدم المرأة العاملة بحيث لا تقتصر خدماتها على الموظفات فقط، بل لجميع الأمهات العاملات، وتقديم أفضل البرامج والخدمات بمعايير عالمية.

حفل

وتم خلال الحفل الترحيب بالموظفات الجدد وحاميات التراث، ثم تم بعد ذلك تكريم جميع موظفات الاتحاد تقديراً لجهودهن كنساء عاملات في مجال رفعة الوطن بشكل عام، وكونهن أمهات فاعلات في خدمة المجتمع بشكل خاص، وفي ختام الحفل تم التقاط صورة جماعية وتوزيع هدايا تذكارية.