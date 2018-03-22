اللجنة النسائية في «طرق دبي» تحتفي بموظفاتها

احتفلت اللجنة النسائية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي بالأم العاملة في مختلف المؤسسات والإدارات بمناسبة يوم الأم، ورفعت أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي ساهمت في غرس الحب والعطاء لكل بنات الدولة، وقدمت كل الدعم للمرأة لكي تنهض في المجالات كافة.

وأوضحت موزة المري، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، رئيس اللجنة النسائية في الهيئة، أن اللجنة تحرص على تنفيذ مبادرات متنوعة تحمل في طياتها كل معاني الحب والعطاء، لذلك فإن الاحتفاء بالأم العاملة في الهيئة يأتي ضمن أولوياتنا، وذلك من خلال تنظيم فعاليات تلامس اهتماماتها، تقديراً لها على قدرتها على إحداث التوازن الحقيقي بين تفانيها في العمل ورعايتها لأبنائها.

وتخللت فعاليات الاحتفال الذي أقيم بمسرح الهيئة، استضافة المهندسة منى كاظم الرئيس التنفيذي في هارت ماسترز، وهي كاتبة ومحاضرة ومدربة معتمدة، حيث قدمت محاضرة بعنوان «المرأة والقيادة»، وسلطت الضوء على تطوير مهارة التفكير الإيجابي والتخطيط الاستراتيجي الشخصي وكل ما يعمل على رفع الإنتاجية وتعزيز السعادة. كما تخلل الفعاليات تقديم عرض مرئي لأطفال الحضانة، حيث كان مفاجأة للأمهات كونه يحمل عبارات حب وإطراء من كل طفل لأمه، بعدها تم إجراء سحوبات لقسائم شرائية وهدايا متميزة للأمهات الموظفات.