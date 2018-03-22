الطقس المتوقع على الدولة من الخميس إلى الإثنين

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن تشهد الدولة يوم الخميس طقسا رطبا ليلا وفي الصباح خاصة على السواحل مع فرصة لتشكل ضباب والرياح شمالية غربية تتحول جنوبية شرقية من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/ س على البحر الذي يكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ويكون الطقس يوم الجمعة رطبا ليلا وفي الصباح على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي والرياح غربية إلى شمالية غربية من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/ س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويشهد يوم السبت طقسا رطبا ليلا وفي الصباح على المناطق الغربية مع فرصة لتشكل الضباب وتزداد كميات السحب شرقا وجنوبا بعد الظهر وقد تكون ركامية مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة والرياح تصبح شمالية شرقية إلى شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س والبحر يكون خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عمان.

ويظل الطقس يوم الأحد المقبل رطبا ليلا وفي الصباح على السواحل الغربية ومغبرا أحيانا وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/ س تكون مثيرة للغبار نهارا والبحر يكون خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عمان.

ويتوقع أن يكون الطقس يوم الإثنين مائلا للحرارة إلى حار ومغبرا أحيانا نهارا ومعتدلا ليلا والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/ س والبحر من خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.