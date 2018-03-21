محمد بن راشد: نعتز بكل أمهات الإمارات

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي منزل أسرة المرحوم عبيد محمد عبدالله الحلو الكائن في منطقة البراحة بدبي .. حيث عايد سموه أرملة المرحوم السيدة فاطمة إبراهيم بنت سليمان بمناسبة عيد الأم تكريما لها وتقديرا لوفائها لرسالة زوجها الذي اقترن اسمه وفعله بالعمل الإنساني في شتى المجالات.

وأثنى سموه على حرصها وحرص أسرتها على مواصلة النهج الذي أرساه المرحوم عبيد محمد عبدالله الحلو بل وحرصها على أن تضيف لسجل العطاء الإنساني للراحل من خلال مشاريع ومبادرات إنسانية ومجتمعية في أجمل تخليد لاسم المرحوم وإرثه.. ما يؤكد بأن شجرة العطاء التي رواها المرحوم وسقاها طيلة حياته الغنية لا تزال تعطي ثمارها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - في تغريدة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " - " في يوم الأم .. سعدت بزيارة فاطمة إبراهيم بنت سليمان أرملة عبيد الحلو.. سمعت عنها كل خير.. أم إماراتية لم تكرس نفسها فقط لأسرتها بل للمجتمع بعمل الخير المستمر والعطاء بلا حدود.. شكرا لكل الأمهات.. وكل عام وأمهات الإمارات والعالم بكل خير".

وأضاف سموه " نعتز بكل أمهات الإمارات اللاتي يضربن كل يوم مثالا في العطاء لأبنائهن وبناتهن .. لقد قامت إماراتنا على نهج الكرم والعطاء الذي أرساه زايد وراشد .. وها هو اليوم يتواصل على يد الأبناء والأحفاد ".

وكانت السيدة فاطمة قد واصلت إرث زوجها عبدالله عبيد بعد رحيله بمتابعة مشاريعه الإنسانية ومواصلة مبادراته في شتى المجالات سواء لخدمة المجتمع المحلي وتطويرها وتوسيعها أو متابعة العديد من المشاريع الخدمة والتنموية خارج الإمارات لتظل أيادي المرحوم البيضاء ممدودة بعد وفاته.. لتعلي بذلك اسمه واسم الإمارات ولتعمل على استدامة العطاء كمنظومة عمل مستمرة وليست ظاهرة عابرة.