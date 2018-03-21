تغيير 4 صمامات قلبية لشاب أصيب بالتهاب "شغاف القلب"

شهد مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي"، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، واحدة من أندر جراحات القلب في العالم حيث لم تجر إلا 20 مرة فقط على مستوى العالم وفق تصريحات الأطباء، حيث تضمنت تغيير جميع صمامات القلب الأربعة واستبدالها بصمامات نسيجية لدى مريض مصري يبلغ من العمر 22 عاماً.

أجرى الجراحة، التي استمرت لمدة 5 ساعات، مجموعة من أطباء مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي"، ومنهم الدكتور راكيش سوري، الرئيس التنفيذي للمستشفى، والدكتورة جورجيوت باجوا، أخصائية جراحة القلب في معهد أمراض القلب والأوعية الدموية.

وكان المريض المصري قد أصيب بالتهاب الشغاف وهو الطبقة الداخلية من القلب ـ Endocardium نجم عن التهاب في الأسنان ومن المعروف أن التهاب شغاف القلب الجرثومي يحدث بسبب عدوى بكتيريا تدخل إلى مجرى الدم وتصل إلى صما

مات القلب وتنجم هذه العدوى النادرة الحدوث عن أمور بسيطة مثل تنظيف الأسنان أو خراج الأسنان، وتتضمن أعراضها ألماً في الصدر وضيقاً في التنفس ودوخة وحمى وسعالاً وإرهاقاً شديداً. بدأ المريض يعاني من المرض في ديسمبر الماضي بعد خلع ضرس ملتهب، ثم تدهورت حالته بسرعة وشخص الأطباء حالته بالالتهاب الرئوي، لكن العدوى سرعان ما انتشرت في جسمه، فوصلت إلى صمامات القلب، وأحدثت فيها تلفاً كبيراً.

وقالت الدكتورة باجوا إنه بعد تقييم الحالة وإجراء سلسلة من التحاليل قررنا إجراء الجراحة بصورة عاجلة وذلك عبر جراحة القلب المفتوح، وتم وُضِع المريض على آلة المجازة القلبية الرئوية، وتم إيقاف القلب لمدة 70 دقيقة وبدانا العمل بتغيير الصمامين اليساريين، وهما الأبهري والتاجي، حيث أزلناهما بسرعة واستبدلناهما بصمامات من أنسجة حيوانية، ثم استبدلنا الصمام الرئوي على الجانب الأيمن، وانتقلنا بعد ذلك إلى الصمام الأخير، وهو الصمام ثلاثي الشرفات، كان الوقت عاملاً مهماً للغاية خلال الجراحة التي جرت بكفاءة عالية، وبذلك نجحنا في إنقاذ حياة المريض".