"نصيحة لايف" يناقش أحدث التقنيات لعلاج السمنة المفرطة

تعتبر السمنة من الأمراض المنتشرة بكثرة في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية وتعتمد بالدرجة الأولى على النظام الغذائي ونمط الحياة.

ولاتباع أسلوب حياة خالي من الدهون وللتعرف على كيفية التعامل مع السمنة المفرطة، يستضيف موقع البيان الإلكتروني الدكتور علي الدعمي استشاري الجراحة العامة وجراحة الصدر والأورام في برنامج "نصيحة لايف" الذي تبثه الصحيفة في نقل مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي لـ "البيان."

وخلال البرنامج الذي يبث اليوم الأربعاء 21 مارس 2018 في تمام الساعة 10 صباحاً، سيتحدث الدعمي عن أسباب ومخاطر السمنة المفرطة وعلاقتها بأمراض السرطان والقلب والسكري والضغط إضافة إلى التعريف بأحدث التقنيات الجراحية والدوائية لعلاج السمنة.

يمكن للمتابعين التفاعل معنا وإرسال ما لديهم من أسئلة ابتداء من الآن على وسم #نصيحة_لايف أو توجيه أسئلتهم مباشرة خلال الحلقة.