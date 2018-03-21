مقابلات فورية وتوقيع عقود بأول أيام التوظيف المفتوحة في قطاع المراكز

شهد اليوم الأول من أيام التوظيف المفتوحة في قطاع مراكز الخدمة، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتوطين في فندق ميدان بدبي، مع شركائها، إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين الباحثين عن عمل، والراغبين في تغيير وظائفهم، والذين توافدوا منذ الساعات الأولى على منصات المراكز المشاركة، والتي بلغ عددها 22 مركزاً من مختلف المجالات، وأجرى العديد منهم، مقابلات فورية، وحصل بعضهم على عقود مبدئية لاستكمال إجراءات التوظيف ومباشرة العمل.

وقدمت مراكز قطاع الخدمة، التي تقدم خدمات الوزارة «كتسهيل» «وتدبير» «وتوجيه»، إضافة إلى مراكز «آمر»، التي تقدم خدمات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، و«ساعد»، نحو 500 وظيفة لحملة الشهادات الثانوية والجامعية في وظائف مستشاري ومشرفي إسعاد المتعاملين ومديري مراكز، وبرواتب أساسية بدأت من 6 آلاف درهم، وعمولة على عدد المعاملات المنجزة، وهو ما ساعد على رفع الراتب الإجمالي إلى أكثر من 40 ألف درهم، كما هو الحال لدى بعض الموظفين في مراكز تسهيل، الذين حققوا رواتب وصلت لـ 70 ألف درهم في بعض الأشهر.

وأوضحت الوزارة، أن المراكز وفّرت 443 وظيفة لاستشاري سعادة متعاملين، و40 وظيفة لمشرف سعادة المتعاملين لحملة الثانوية العامة، و9 وظائف مدير مركز للمؤهل الجامعي ذي الخبرة، و9 وظائف مستشاري توجيه لحملة البكالوريوس في القانون، إضافة لعدد من الوظائف المتنوعة.

توظيف ذكي

وأشارت الوزارة إلى أن رحلة الباحث عن عمل، خلال زيارته أيام التوظيف المفتوحة، تبدأ باستقباله من قبل فريق العمل، ومنحه رقماً إلكترونياً للتسجيل في نظام التوظيف الذكي، وخلال فترة انتظاره، يتم إعطاؤه دورة تعريفية عن المقابلات وطرق اجتيازها، ليتم تأهيله قبل الدخول إلى المقابلة، ومن ثم، يتم تسجيله في نظام التوظيف الذكي، ويعطى ورقة تحمل قارئاً إلكترونياً، تضم هذه الورقة اسم الباحث والوظيفة المتقدم لها، والمركز الذي اختاره، وبعدها، يدخل قاعة المقابلات، وتتم مقابلته من خلال المركز الذي اختاره، وفي حال القبول، يتم إخطاره بذلك، ويقوم بتوقيع عرض العمل، وذلك بالتوافق مع الطرفين.

توطين

من جانبهم، وصف الباحثون عن عمل، أيام التوظيف المفتوحة، التي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتوطين في القطاعات الأساسية، بأنها تعزز مساعي التوطين في القطاع الخاص، وذلك من خلال الرواتب والامتيازات التي تقدمها للباحث عن عمل، ما جعلها وجهة مثالية لبناء قدراته ومستقبله، حيث قال علي عبد الله، إن سرعة الإجراءات والتعرف إلى النتيجة بشكل فوري، تضفي جدية على أيام التوظيف. وأيده في ذلك حميد راشد، الذي قال إن أيام التوظيف تقدم تجربة توظيف متميزة، من خلال المراحل السريعة، والتي تبدأ بتأهيل الباحث عن عمل وإعداده للمقابلة، ومن ثم التعرف إلى النقاط التي حالت دون حصوله على الوظيفة، ليتجنبها في المستقبل.

4000

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن أيام التوظيف المفتوحة، والتي تختتم فعالياتها في دبي اليوم، في ما يتعلق بقطاع مراكز الخدمة في دبي، تأتي ضمن جهود تحدي تسريع التوطين، وضمن مبادرات الدفعة الثالثة للمسرعات الحكومية، الرامية إلى توظيف 4000 مواطن خلال 100 يوم في القطاعات الحيوية، ومن ضمنها، مجالات الاتصالات، ومراكز الخدمة والاتصالات والتكنولوجيا والطيران، والنقل والتطوير العقاري.