خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون الرئيس التونسي بعيد الاستقلال ورئيسة نيبال بإعادة انتخابها

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى الرئيسة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، وذلك بمناسبة إعادة انتخابها لفترة رئاسية جديدة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الباجي قايد السبسي. كما بعث سموهما برقيتي تهنئة إلى الرئيسة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، وذلك بمناسبة إعادة انتخابها لفترة رئاسية جديدة.