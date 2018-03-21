«إقامة دبي» تدقّق جوازات القادمين بـ«ختم السعادة»

احتفلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بيوم السعادة العالمي الذي يصادف 20 من مارس كل عام، من خلال تنظيمها لعدد من المبادرات والفعاليات النوعية للموظفين والمتعاملين في مقرها الرئيسي ومختلف مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها على مستوى إمارة دبي، وللمسافرين عبر مطارات دبي الدولية لتحقيق رؤية خطة دبي التي وضعتها لجعل مدينة دبي ضمن أفضل وأسعد مدن العالم بحلول 2021.

وأكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن إقامة دبي حريصة على إسعاد موظفينا ومتعاملينا والارتقاء بمستوى الخدمات الهادفة إلى تحقيق السعادة والرفاه وتوفير كافة سبل الراحة تنفيذاً للرؤية الحكيمة الرامية إلى تحقيق أقصى درجات السعادة والإيجابية واعتمادها كأسلوب حياة عند كل فرد.

ختم السعادة

وفاجأت «إقامة دبي» المسافرين القادمين عبر مطارات دبي الدولية بأختام خاصة على شكل وجه سعيد تحمل شعار «أهلاً بكم في الإمارات السعيدة» وذلك احتفاءً باليوم العالمي للسعادة لرسم الابتسامة والسرور في نفوس المسافرين، كما استقبل مأمورو جوازات مطارات دبي الدولية زوار دولة الإمارات العربية المتحدة القادمين إلى الدولة عبر مطارات دبي بالورود والهدايا التذكارية التي تعكس قيم السعادة والإيجابية وحسن الضيافة.

وميّزت إقامة دبي الكاونترات الخاصة باستقبال المسافرين بشعار السعادة الذي يعزز لدى الموظفين روح المسؤولية والولاء ويبث في نفوس المسافرين السعادة والسرور باعتبارهم الواجهة الحضارية للدولة ولإمارة دبي على وجه الخصوص، كما ميزت مراكز خدمة آمر التابعة لإقامة دبي أيضاً بشعار الابتسامة والسعادة.

في لفتة جميلة فاجأ اللواء محمد أحمد المري مدير عام إقامة دبي موظفي الإدارة بمقطع فيديو تملؤه مشاعر الإيجابية والسعادة ومحبة القائد، وذلك بمجرد الولوج إلى النظام الداخلي الإلكتروني للإدارة، يهنئهم بيوم السعادة ويدعوهم لتقديم اقتراحاتهم التي تسهم في ارتفاع نسبة السعادة الوظيفية.

وأسعدت إقامة دبي موظفيها صباح يوم السعادة برسالة تضمنت عبارة «عفواً ابتسامتك هي بصمتك» لدى أجهزة بصمة الحضور والانصراف بالجملة التي تهدف إلى بث روح المسؤولية في نفوسهم وتعزيز الثقة بين الموظفين والمسؤولين.