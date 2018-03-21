رحلات ترفيهية ومبادرات في شرطة دبي

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مجموعة من الفعاليات والمبادرات المتنوعة الهادفة إلى بث روح السعادة والإيجابية في نفوس الموظفين، وذلك احتفاء باليوم العالمي للسعادة.

وشهد اللواء محمد سعيد بخيت، مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات في شرطة دبي، بحضور نائبه العميد المهندس عبد الله حميد بن دلموك، والعميد خالد مراد مدير إدارة التموين والضيافة، والعقيد خالد الشامسي مدير إدارة الشؤون الإدارية، مجموعة من الفعاليات، التي نظمتها الإدارة بهدف إسعاد موظفيها.

صالون نسائي

والتقى اللواء بخيت خلال الفعاليات الموظفين خارج مبنى الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، وشهد إطلاق مبادرة خاصة بالعنصر النسائي، تتمثل في توفير صالون نسائي للموظفات على مدار 3 أيام في مقر الإدارة يقدم مختلف الخدمات التجميلية، إلى جانب كوبونات شرائية وهدايا عينية.

ونظمت الإدارة العامة للموارد البشرية بالتعاون مع مجلس السعادة والإيجابية، رحلة ترفيهية إلى برواز دبي لموظفين من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وذلك للاطلاع على أحدث معالم دبي الجديدة والفريدة من نوعها.

وأكد العميد أحمد رفيع، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، أن تنظيم الرحلة الترفيهية للموظفين إلى برواز دبي تأتي لإسعاد الموظفين بطريقة ابتكارية ونوعية تنعكس إيجاباً عليهم.

وفي الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أطلق فريق الفعاليات مبادرة «سعادتكم سعادتنا» بزيارة الموظفين للأطفال المصابين بالثلاسيميا في مستشفى لطيفة بدبي، للاحتفال معهم بيوم السعادة وإدخال الفرحة إلى قلوبهم بالهدايا والورود.

كما نفذت روضة أطفال شرطة دبي زيارة لملتقى الأسرة بالتعاون مع مركز شرطة المرقبات، وذلك للاحتفال مع كبار السن بيوم السعادة، حيث تم تقديم هدايا لهم ومشاركتهم أناشيد تحتفي بحلول يوم الأم.