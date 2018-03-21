الشيخة فاطمة: الإمارات من الدول الرائدة في استخدام الإنترنت

أعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، عن سعادتها بحصول الاتحاد النسائي العام على جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2018، اعترافاً بمبادرات الاتحاد الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقالت سموها، في تصريح لها بهذه المناسبة التي نال فيها الاتحاد النسائي العام الجائزة في جنيف أمس، إن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في استخدام الإنترنت، وتعمل باستمرار على توعية الأبناء، خاصة الشباب والفتيات، باتباع الطرق السليمة عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد تسلّم عبيد سالم الزعابي، مندوب الإمارات الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، الجائزة.

وسلّم هولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات الجائزة للزعابي، أمس، في احتفال حضرته وفود كثيرة من الدول.

وفي إطار منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2018 في جنيف الذي يصادف هذا العام الذكرى الخامسة عشرة لمنتدى القمة، تم الإعلان عن 18 فائزاً من بين 90 متسابقاً في التصفيات النهائية. وتم اختيار الحملة الوطنية للطفل الرقمي الفائز بقطاع بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد العالمي، كأفضل مبادرة استثنائية في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2018.