«أهلاً بكم في الإمارات السعيدة»

نظمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية فعاليات احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسعادة في مقر إدارتها الرئيسي ومراكز سعادة المتعاملين التابعة لها، استهدفت تجسيد المعاني والأهداف التي يسعى هذا اليوم إلى تحقيقها وإضفاء الشعور بالسعادة على موظفيها ومتعامليها.

وركّزت المراكز التابعة للهيئة في مختلف أنحاء الدولة على تذليل أية عقبة تواجه أي متعامل وابتكار الحلول التي تضمن إنجاز معاملته والحرص على أن يشعر كل متعامل بأنه محور الاهتمام والتركيز من قبل موظفي المركز وبما يضمن رضاه الكامل وشعوره بالسعادة تجاه خدمات الهيئة.

وأكّدت الهيئة في فعالياتها حرصها على تجسيد شعار المناسبة لهذا العام وهو «الإمارات السعيدة» واقعاً على الأرض من خلال إدخال البهجة والسرور على قلوب موظفيها ومتعامليها وتنظيم المبادرات التي تسهم في تعزيز التلاحم وإبراز قيم المحبة والمودة والسعادة والإيجابية التي تتبناها الدولة وجعل السعادة أسلوب حياة لكل من يعيش على أرض الإمارات.

ووجّه علي محمد بن حمّاد الشامسي رئيس مجلس الإدارة كلمة لكافة موظفي الهيئة دعاهم فيها إلى الاقتداء بنهج القيادة الرشيدة واستلهام توجيهاتها.