أكاديمية الإمارات الدبلوماسية تُعيّن أول سفير للسعادة

أعلنت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، المركز الأكاديمي الرائد في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية، عن تعيين أول سفير للسعادة من بين موظفيها، وذلك دعماً لأهداف البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية الرامية إلى مواءمة خطط الدولة وبرامجها لتحقيق السعادة من خلال العمل على تضمين السعادة في بيئة العمل وإطلاق وتبني المبادرات التي تحقق السعادة والإيجابية.

وتم تعيين مياسة اليماحي، مدير اتصال في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، سفيراً للسعادة، لتقوم بدورها في نشر مفردات السعادة وخلق بيئة عمل إيجابية والحرص على استدامتها، ولتساهم في تحقيق سعادة كل من يعمل في الأكاديمية. وهي أيضاً خريجة برنامج دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية والعلاقات الدولية من الأكاديمية، وطالبة في برنامج الماجستير حالياً.

وبمناسبة تعيينها سفيراً للسعادة، قالت مياسة اليماحي: سُررت بترشيحي واختياري لهذه المهمة المُشرّفة، فأنا أؤمن أنه في كل بيئة عمل، سواء كانت جهة حكومية أو مؤسسة خاصة، لا بد من تعيين سفير للسعادة، يعمل على نشر ثقافة السعادة وقيم الإيجابية والتعاون بين الموظفين، ليحققوا أهدافهم ويعملوا يداً بيد لتحقيق النجاح، فنجاحهم يعني نجاح وتميز المؤسسة.