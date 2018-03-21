«تنفيذي الشارقة» يستعرض تقرير أداء موازنة 2017

ترأس سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس في مكتب صاحب السمو الحاكم، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي.

واستعرض المجلس التنفيذي خلال اجتماعه وبعد تصديقه على محضر اجتماع الجلسة السابقة له عدداً من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته والتي تتعلق بشؤون إمارة الشارقة.

واطلع المجلس على تقرير أداء الموازنة العامة لعام 2017 ومخرجات الأنشطة للربعين الثالث والرابع قدمه الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية.

بيانات

واستعرض وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية وفريق العمل، ما تضمنه التقرير من بيانات مقارنة المصروفات والإيرادات الفعلية بالموازنة العامة المعتمدة من جهة، وللدوائر المركزية والملحقة والدوائر اللامركزية والهيئات المستقلة من جهة أخرى، مبيناً أداء المخرجات للربعين الثالث والرابع من العام 2017م مقسمةً طبقاً لقطاعات الموازنة.

وأشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي إلى أن التقرير تضمن إحصائيات وأرقاماً دقيقة تناولت كافة الأنشطة المالية في دوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة، تبيّن ما تحقق من مخرجات تدخل في إطار استراتيجية الإمارة وتحقيق أهدافها في التنمية المجتمعية الشاملة.

وأصدر المجلس القرار رقم 8 لسنة 2018م بشأن نظام إدارة الأداء لموظفي حكومة الشارقة.

واستعرض الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية مواد القرار، مشيراً إلى أنه يهدف إلى أن يكون نظام إدارة الأداء لموظفي حكومة الشارقة محفّزاً للمواطنين لتقديم أقصى مستوى للأداء والإنتاجية لديهم، وتحقيق الأهداف والمهام الفردية المطلوبة لكل موظف، ما يُعزّز من مستويات الكوادر العاملة في مختلف التخصصات والإدارات في الشارقة، وتطويرها.

وتضمن القرار عدداً من المواد التي تشمل الخطة الاستراتيجية للجهات، ومراحل التقييم التي تشمل تخطيط الأداء، ومراجعته، وتقييمه، والأهداف الفردية للموظف، والكفاءات السلوكية ومراحلها، والمراجعة الدورية، ونتائج الأداء، وخطط التطوير الفردية، وغيرها.

تقدير

وقدم رئيس دائرة الموارد البشرية الشكر والتقدير إلى المجلس التنفيذي لرعايته ودعمه ومتابعته المباشرة لإنجاز وإصدار القرار والذي سيعمل على ترقية مستوى الأداء، وتحفيز الكوادر العاملة بما يطوّر أعمال كافة مؤسسات حكومة الشارقة.

واعتمد المجلس مذكرتي التفاهم بين هيئة الإنماء التجاري والسياحي والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وبين الهيئة ووزارة الداخلية.

وقدم خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الشارقة للإنماء التجاري والسياحي استعراضاً لما تضمنته مذكرة التفاهم بين الهيئة والقيادة العامة لشرطة الشارقة بشأن تحصيل مخالفات هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة من منافذ الخدمة.

جهود

ثمنّ المجلس جهود هيئة الإنماء التجاري والسياحي في التعاون مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية لتطوير المناطق البرية والمحافظة عليها. كما اطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري بالشارقة بشأن سياسات دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة. وضمن ما استجد من أعمال، اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة للمجلس الاستشاري بالشارقة المزمع انعقادها يوم الخميس الموافق 22 مارس 2018 والتي ستناقش عدداً من مشروعات القوانين والتوصيات المحالة من اللجان.