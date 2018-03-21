قائد عام شرطة أبوظبي يصدر قراراً بتكريم 2102 منتسب

أصدر اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي قراراً بتكريم 2102 من منتسبي شرطة أبوظبي الذين تتراوح مدة خدمتهم من 10 إلى 30 سنة بمناسبة يوم السعادة العالمي تحفيزاً لهم وتقديراً لجهودهم في خدمة العمل الشرطي والأمني ونشر الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع، حيث أسهموا بجهود متميزة في الارتقاء بالعمل التطويري لشرطة أبوظبي.

وقال العميد عبيد سالم بالحبالة الكتبي مدير قطاع الموارد البشرية إن تثمين جهود المنتسبين يأتي في مقدمة الأولويات ضمن الجهود المتواصلة لتحفيز المنتسبين وتقدير إسهاماتهم الرائدة في دفع مسيرة العمل والإنجاز.

وأشار إلى أن مناسبة يوم السعادة العالمي فرصة مهمة لتجديد ودعم المبادرات التي يتم تحقيقها من خلال أقسام متخصصة تم استحداثها مؤخراً من بينها مركز سعادة العاملين والإيجابية الوظيفية، والذي أطلق مجموعة من المشاريع ممثلة في «مسرعات السعادة».

وقال المقدم محمد حمد الكعبي مدير إدارة أداء العاملين بالإنابة إن قرار قائد عام شرطة أبوظبي يأتي تتويجاً للنتائج التي يحققها المنتسبون والتي تسهم في تعزيز أهداف معادلة السعادة لافتاً إلى أن عنصر إسعاد العاملين يعتبر جزءاً رئيسياً فيها.