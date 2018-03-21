بلدية دبي تدشن «إذاعة السعادة»

شاركت بلدية دبي في الاحتفالات بيوم السعادة، حيث شهد داوود الهاجري مدير عام البلدية الاحتفال الذي أقيم في باحة البلدية الداخلية وسط تجمع كبير من الموظفين والمراجعين، تعبيراً عن الوفاء والمحبة للقيادة الرشيدة، وذلك بحضور مساعدي المدير العام ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والشعب وعدد كبير من موظفي البلدية.

وشملت الاحتفالات حزمة من المفاجآت التي تتناسب مع طبيعة هذه المناسبة العالمية، وتم خلال الفعاليات إشراك أطفال الموظفين من حضانة البلدية وعرض فيديو عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الوالد المؤسس، ثم كلمة المساعدين ومفاجأة قدمتها ريان الحمادي رئيس شعبة السعادة في الموارد البشرية تتمثل في تدشين أول إذاعة داخلية «إذاعة السعادة» عبر أجهزة الحاسب الآلي المتوافرة عند كل موظف في البلدية، يتم عبرها بث العديد من البرامج الترفيهية والثقافية علاوة على شرح بعض القواعد والقوانين المرعية لدى البلدية، وتساهم في خلق جو من السعادة والفرح بين الموظفين والموظفات، كما تم تكريم الموظفين الذين يصادف تعينهم العشرين من مارس (يوم السعادة ) إضافة إلى فقرات عن إنجازات البلدية في عام 2017.

وشمل برنامج الحفل أيضاً عرضاً للفرقة العالمية «فرقة السعادة» وإطلاق فعالية واحة الإحسان والسعادة كعطاء ولتشجيع الموظفين على المساهمة في حديقة الإحسان والتي تعتبر أول مشروع وقف يتم من خلاله إشراك أفراد المجتمع للتبرع بأشجار النخيل، كما تم بالإضافة إلى ذلك تخصيص أماكن لتوفير عربات السعادة تحتوي على أطعمة ومشروبات مجانية للموظفين والمتعاملين، فضلاً عن توزيع الهدايا على المتعاملين من قبل أبطال السعادة في بلدية دبي في المراكز التابعة للدائرة.