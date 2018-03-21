فعاليات نوعية في «غرفة رأس الخيمة»

احتفلت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة باليوم العالمي للسعادة، الذي يصادف 20 مارس من كل عام، وذلك لدعم فعاليات السعادة، وتعزيز المفهوم وتجسيده على أرض الواقع من خلال مبادرات تعكس حرص المؤسسة على إبراز هذه المفهوم، ومن منطلق أن السعادة حق مكتسب للجميع.

وذلك عبر تنظيمها فعاليات عدة منها «نسعدكم اليوم»، بهدف لقاء المتعاملين في مركز سعادة المتعاملين مع مسؤولي الغرفة لتبادل الآراء والمقترحات، إضافة إلى «يوم سعيد 100%»، بهدف حل التحديات التي تواجه المتعاملين مهما كانت، وتكريم الموظف السعيد الملتزم بقيم السعادة، وموظف خدمة المتعاملين الأكثر إنجازاً بناء على استفتاء المتعاملين، إضافة إلى «يوم بلا بصمة»، و«المتعامل السعيد».

تنمية

وقال محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة، إن الغرفة تواصل رحلة السعادة، إذ نسعى بتوجيهات القيادة الرشيدة إلى تحقيق مفهوم السعادة بروح إيجابية وفعالة للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة، حيث تعتبر السعادة مطلباً ورغبة وحاجة أساسية يبحث عنها الجميع، ويتمنى تحقيقها في مختلف المجالات.

وأضاف أن الدولة استطاعت أن تحقق لشعبها والمقيمين على أرضها أعلى مستويات المعيشة والأمن والاستقرار، كما استطاعت أن تنطلق من مثالية مفهوم السعادة إلى واقع المجتمع السعيد.