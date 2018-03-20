"سيدات أعمال الشارقة" و"الدائرة الاقتصادية" يطلقان نافذة خدمات موحدة لرائدات الأعمال

أطلق مجلس سيدات أعمال الشارقة التابع لـ"نماء" بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة نافذة خدمية في المقر الرئيس للدائرة مخصصة لسيدات ورائدات الأعمال بالإمارة تنفيذاً لتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة الداعية إلى توفير بيئة اقتصادية داعمة ومشجعة للمرأة.

تهدف النافذة الموحدة إلى تقديم الدعم والتسهيلات لرائدات الاعمال وتسريع إنجاز معاملاتهن لدى الدائرة من خلال خطوة واحدة .. وتأتي هذه البادرة كإحدى نتائج مذكرة التفاهم التي وقعتها نماء مع "اقتصادية الشارقة" في أكتوبر الماضي بهدف تعزيز التعاون في جميع مجالات الاهتمام المشترك بما يخدم تطوير مهارات السيدات والطالبات والخريجات الراغبات في الدخول إلى مجال ريادة الأعمال وتعريفهن بسوق العمل وأسس التجارة الناجحة.

وترحب النافذة طوال ساعات الدوام الرسمي لـ"اقتصادية الشارقة" بجميع السيدات ورائدات الأعمال الراغبات في الحصول على أي من خدمات الدائرة سواء تلك المتعلقة بتأسيس المشاريع التجارية أو إصدار التراخيص التجارية والمهنية والصناعية وتجديدها وغيرها من المعاملات وسيشرف مسؤولو النافذة شخصياً على متابعتها وتخليصها.

وذكرت ريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة ان اطلاق النافذة الخدمية جاء عملاً بتوصيات القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة التي تم تنظيمها في ديسمبر الماضي بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة حيث أكدت مخرجات القمة على ضرورة توحيد كل الجهود الرسمية والمجتمعية الرامية إلى تمكين المرأة اقتصادياً ومهنياً واجتماعياً وتعزيز مكانتها في بيئة العمل.

وأضافت أن النافذة الجديدة تكتسب أهمية متزايدة لاسيما وأنها تنسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة بالاقتصاد إذ تشير الإحصاءات إلى وجود الاف سيدات الاعمال يدرن مشاريع بالمليارات وستشجع النافذة دخول المزيد من الاستثمارات النسوية إلى الشارقة وترسخ مكانتها بصفتها وجهة صديقة لمشاريع السيدات ورائدات الأعمال.

ودعت بن كرم جميع المهتمات إلى اغتنام هذه الفرصة والاستفادة من حزمة الخدمات التي تقدمها النافذة لتوفير تجربة خدمية ترقى إلى مستوى طموحهن.

من جانبه أشاد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالتواصل الدائم بين الجانبين والدور البارز الذي يقومان به في خدمة المجتمع بشكل عام والنشاط الاقتصادي والاستثماري بشكل خاص، مشيراً الى الجهود والخطوات التي قامت وتقوم بها دائرة التنمية الاقتصادية لتطوير المشاريع الاقتصادية بتقديم التسهيلات والحوافز لجذب سيدات الأعمال للاستثمار في إمارة الشارقة انطلاقاً من دور الدائرة بصفتها المشرفة على الأنشطة الاقتصادية والتراخيص إضافة إلى الخطط الاستراتيجية التي تسير الدائرة وفقها.

وأشار إلى أن تفعيل الشراكة يسهم في تعزيز وتطوير الخدمات بين الجانبين ويعزز البيئة المثالية لممارسة النشاط الاقتصادي لسيدات الأعمال ويأتي في إطار سعي وحرص الدائرة على تعزيز التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة وفقا لاستراتيجية الحكومة المحلية وتحقيقا للأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة وتقوية التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني والارتقاء به وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وإيجاد بيئة مشجعة للاستثمار ما سيعزز من مستوى سهولة البدء بالأعمال التجارية في الشارقة ويسهم في رفع مستوى جاذبية الإمارة لاستقطاب المزيد من الأعمال.