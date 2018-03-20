افتتاح الدورة 13 لملتقى الشارقة للأطفال العرب الأحد المقبل

تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين وبمشاركة 128 طفلاً وطفلة من 11 دولة عربية سيقام حفل افتتاح "الدورة 13 لملتقى الشارقة للأطفال العرب" تحت شعار : "اسمعونا..نحن المستقبل" يوم الأحد المقبل، 25 مارس الجاري في قصر الثقافة بالشارقة.

ويهدف الملتقى إلى غرس الاعتزاز في نفوس الأطفال العرب بانتمائهم إلى أمة واحدة ذات ثقافة أصيلة ومتميزة، بالإضافة إلى تعزيز سلوكيات الاستدامة للأطفال المشاركين، والتي أصبحت من أساسيات المنظومة التعليمية والبرامج التربوية الحديثة.

افتتاح الدورة 13 لملتقى الشارقة للأطفال العرب الأحد المقبلhttps://t.co/L90pd6KtWW#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/5inTmNbh7V — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 20, 2018

ويتضمن برنامج حفل الافتتاح مشهداً تمثيلياً بعنوان " اسمعونا نحن المستقبل"، وأغنية " اسمعونا نحن المستقبل" يقدمها "كورال الشارقة" يتضمن أطفال الشارقة - سجايا فتيات الشارقة - ناشئة الشارقة ونشيد " ها قد جئنا" يقدمها أطفال الشارقة، والوفود المشاركة.