تعيين أول سفيرة للسعادة في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية

بمناسبة اليوم العالمي للسعادة، أعلنت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية عن تعيين أول سفير للسعادة من بين موظفيها.

وذلك دعماً لأهداف البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية الرامية إلى مواءمة خطط الدولة وبرامجها لتحقيق السعادة من خلال العمل على تضمين السعادة في بيئة العمل وإطلاق وتبني المبادرات التي تحقق السعادة والإيجابية.

وتم تعيين مياسة اليماحي، مدير اتصال في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، سفيرة للسعادة، لتقوم بدورها في نشر مفردات السعادة وخلق بيئة عمل إيجابية والحرص على استدامتها، ولتساهم في تحقيق سعادة كل من يعمل في الأكاديمية.