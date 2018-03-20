شرطة أبوظبي تكرم 2102 منتسبا في يوم السعادة العالمي

أصدر معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي قرارا بتكريم 2102 من منتسبي شرطة أبوظبي الذين تتراوح مدة خدمتهم من 10 إلى 30 سنة بمناسبة يوم السعادة العالمي، تحفيزا لهم وتقديرا لجهودهم في خدمة العمل الشرطي والأمني ونشر الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع.

وقال العميد عبيد سالم بالحبالة الكتبي مدير قطاع الموارد البشرية أن تثمين جهود المنتسبين يأتي في مقدمة الأولويات ضمن الجهود المتواصلة لتحفيز المنتسبين وتقدير إسهاماتهم الرائدة في دفع مسيرة العمل والإنجاز.

وأضاف أن مناسبة يوم السعادة العالمي تعد فرصة مهمة لتجديد ودعم المبادرات التي يتم تحقيقها من خلال أقسام متخصصة تم استحداثها مؤخرا من بينها مركز سعادة العاملين والإيجابية الوظيفية والذي أطلق مجموعة من المشاريع ممثلة في "مسرعات السعادة".

من جانبه قال المقدم محمد حمد الكعبي مدير إدارة أداء العاملين بالإنابة إن قرار معالي قائد عام شرطة أبوظبي يأتي تتويجا للنتائج التي يحققها المنتسبون والتي تسهم في تعزيز أهداف معادلة السعادة..لافتا إلى أن عنصر إسعاد العاملين يعد جزءا رئيسيا فيها.