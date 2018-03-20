مؤتمر الأمراض الجلدية يبحث استخدام جيل جديد لعلاج الصدفية

افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، مدير دائرة إعلام دبي، الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر (دبي ديرما) أمس في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض بحضور معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة الصحة ورؤساء الوفود المشاركة والأطباء والمتحدثين والمختصين في مجال طب أمراض الجلد. حيث سيبحث المؤتمر استخدام جيل جديد من الأدوية المناعية لعلاج الصدفية في الدولة.

وتفقد سمو الشيخ حشر برفقة معالي حميد القطامي، الشركات المحلية والعالمية المشاركة في المعرض والخدمات التي تقدمها في مجال علاج أمراض الجلد المختلفة، كما قام سموه بالاطلاع على التقنيات والأجهزة الحديثة وتقنيات العلاج بالليزر والعلاج التجميلي.

وقال معالي حميد القطامي، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي: «إن النجاحات المتوالية التي حققها مؤتمر دبي العالمي للأمراض الجلدية والليزر - دبي ديرما، تجعلنا أكثر حرصاً على الاستفادة من هذا الجمع، من العلماء والخبراء والمتخصصين، ومن المحاور المطروحة على طاولة المناقشات، ولاسيما المرتبط منها بأبحاث ودراسات الأمراض الجلدية، والتكنولوجيا المتطورة والوسائل والممارسات المهنية الحديثة، وتبادل الخبرات والتجارب». وكشف مختصون في مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر (دبي ديرما) الذي انطلقت فعالياته أمس في دبي، أن نسبة الإصابة بالأكزيما في الدولة تصل إلى 20 في المئة بين أفراد المجتمع. وأوضح الدكتور حسن كلداري أستاذ الأمراض الجلدية في جامعة الإمارات ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أن الأكزيما تتصدر إصابات الأمراض الجلدية في الدولة.