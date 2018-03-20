«إنفورميد»: الإمارات تسعى للريادة في الحياة على المريخ

ذكر موقع «إنفورميد كومينت» الشبكي أن دولة الإمارات تسعى للتفوق في السباق العلمي العالمي لجلب بشر للحياة على كوكب المريخ خلال العقود المقبلة.

جاء ذلك ضمن تقرير نشره الموقع أمس عن المدينة الفضائية، والمعروفة أيضاً باسم مدينة المريخ العلمية، والتي تواصل دولة الإمارات إنشاءها حالياً في حديقة مشرف بدبي بكلفة تبلغ 136 مليون دولار، لتكون نموذجاً عملياً صالحاً للتطبيق على كوكب المريخ.

وأضاف تقرير الموقع المعني بنشر تعليقات ومدونات عن شؤون منطقة الشرق الأوسط أن دولة الإمارات قد أطلقت في عام 2015 مشروعاً يهدف لإرسال أول مهمة فضائية عربية وإسلامية إلى كوكب المريخ، والتي من المخطط لها الانطلاق في عام 2021 بقيادة فريق إماراتي.

ونقل الموقع في تقريره أيضاً تغريدة للدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، يتحدث فيها عن مشروع المدينة الفضائية.