اعتماد 5 مبادرات حكومية مشتركة لـ«تنفيذي دبي»

تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن تحسين الخدمات الحكومية المشتركة بإمارة دبي 100% مع حلول "إكسبو 2020 دبي"، أعلن «بناة المدينة» مبادرة تابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة دبي اعتماد خمس مبادرات لتحسين خدمات حكومية مشتركة وذلك خلال لقاء فرق بناة المدينة بمديري العموم بالجهات المشاركة اليوم في مقر «بناة المدينة».

حضر اللقاء كل من معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي وعبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي واللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي ومطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي وسامي ضاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية وسلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي والمستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد بالنيابة العامة بدبي وأحمد عبدالكريم جلفار المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي والدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية وعلي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر وإيمان السويدي مدير أول مركز نموذج دبي وعدد من المسؤولين.

تطوير

من جانبها أوضحت إيمان السويدي مدير أول «مركز نموذج دبي» أن مرحلة «عرض الحالة» جاءت بعد انتهاء فرق العمل من تطوير نماذج أولية للمبادرات واختبارها لإعادة تصميم رحلة المتعامل وهندسة الخدمات الحكومية المشتركة في إطار منهجية التصميم الإبداعي للخدمات التي تتضمن خمس مراحل رئيسية.

وأشارت إلى أن المبادرات المقترحة جاءت بعد عمل متواصل للفرق المشاركة لدراسة أهم فرص التحسين في الخدمات المشتركة من خلال إشراك المتعاملين ومقابلات فردية وجماعية معهم ودراسات وبحوث حول واقع الخدمة ورسم خارطة تجربة المتعامل وغيرها من الأدوات واختبار المبادرات قبل انتقالها لمرحلة العرض على مديري العموم وبعد أن تم اعتماد المبادرات الخمس اليوم فستستطيع الفرق تسليم نتائج التحسين خلال 6 أشهر من اليوم.

وعرض سعيد الملا رئيس هندسة الخدمات بـ«بناة المدينة» أهم مستجدات العمل ضمن بناة المدينة والنجاحات التي حققتها الفرق منذ إطلاق مقر بناة المدينة في أبريل 2017 والمنهجية التي تستند إلى 5 مراحل رئيسية وهي: التحضير للتغيير والاستكشاف والتعاطف وتوليد الأفكار والاختبار وعرض الحالة التطبيق والمتابعة، حيث يأتي اجتماع مديري العموم ضمن مرحلة «عرض الحالة» والتي تقوم فيها الفرق بعرض المبادرات المقترحة على مديري العموم وذلك للاعتماد والموافقة وإبداء الملاحظات على المبادرات ومن ثم الانتقال إلى مرحلة «التطبيق والمتابعة» حيث سيكون للفرق 6 أشهر لتطبيق المبادرات وتسليم نتائجها لـ«بناة المدينة» بعد مضي الأشهر الستة والتي تستهدف في مجملها إسعاد المتعاملين وتبسيط الإجراءات عليهم وتقديم خدمات حكومية مشتركة ذات جودة.

«إقامتي»

واعتمد مديرو العموم مبادرة «إقامتي» لفريق خدمة تصاريح الإقامة «الذي يضم كلاً من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي وهيئة الصحة بدبي ووزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية» وهي منصة ذكية موحدة للمتعامل مع الجهات المشاركة في الفريق والمتوقع أن يستفيد منها 7 ملايين مقيم في إمارة دبي. تهدف المنصة إلى تسهيل رحلة المتعاملين من خلال توفير الوقت المستغرق لإنجاز الخدمة بمتوسط 90 دقيقة وتقليص عدد الزيارات المطلوبة للحصول على الإقامة من 9 زيارات إلى 2-3 زيارات كحد أقصى وتقليل عدد الطلبات والوثائق المقدمة من 16 وثيقة إلى طلب موحد فقط.

وتم اعتماد مبادرة لفريق خدمة مزاولة الأعمال «قطاع العقارات» المشتركة بين كل من دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الأراضي والأملاك وهي «واجهة التراخيص العقارية» ضمن برنامج الأعمال في دبي التي تهدف إلى تسهيل إجراءات التراخيص العقارية من خلال توفير واجهة موحدة للمتعامل من شأنها أن ترفع نسبة رضا المتعاملين من 75% إلى 92% حيث تقلص عدد الخطوات من 8 خطوات إلى خطوتين والوقت المستغرق للحصول على الرخص من 6 أسابيع إلى يومين فقط من خلال نظام ذكي متكامل وزيارة واحدة.

التعليم

أما فريق خدمة مزاولة الأعمال «قطاع التعليم» المشتركة بين كل من اقتصادية دبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية ومؤسسة صندوق المعرفة وهيئة الطرق والمواصلات فقد اقترح مبادرة «بناة التعليم» لتسهيل إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط التعليمي حيث ستختصر المبادرة 56 نقطة اتصال للمستثمر إلى 6 نقاط اتصال أساسية من خلال واجهة إلكترونية موحدة وشاملة. لقد تمت دراسة رحلة المستثمر بالتفصيل ومن خلالها استطاع فريق العمل اختصار ودمج الخطوات المتشابهة والمكررة.

وستوفر المنصة بيانات شاملة للمستثمرين والمشغلين في قطاع التعليم الخاص تمكنهم من تخليص معاملاتهم والحصول على المعلومات بسهولة وبالتالي الاستثمار التعليمي الأمثل وتسهيل إصدار تصاريح لمزاولة نشاط النقل المدرسي بالإضافة إلى قناة واحدة لتقديم الطلبات والحصول على جميع البيانات اللازمة لإنشاء مؤسسة تعليمية خاصة في إمارة دبي.

رعاية

وخلال اجتماع مديري العموم تم اعتماد مبادرة «احتضان من القلب» لفريق خدمة «رعاية الأطفال مجهولي النسب» بمشاركة هيئة تنمية المجتمع والقيادة العامة لشرطة دبي ومحاكم دبي والنيابة العامة وهيئة الصحة بدبي ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة للاحتضان الفوري للطفل بإجراءات مبسطة وتتبنى المبادرة تطوير نظام ذكي يسهل الإجراءات على الأسر الراغبة في الاحتضان ويقلص زيارات الأسر إلى الجهات حتى 4 زيارات فقط والخطوات الإجرائية من 37 خطوة إلى 11 خطوة والوثائق التي يقدمها المتعامل من 13 وثيقة إلى 4 وثائق فقط الأمر لتسريع توفير الرعاية الأسرية للطفل.

«فرصة جديدة»

اقترح فريق خدمة الرعاية الاجتماعية للأحداث المشتركة بين كل من هيئة تنمية المجتمع والقيادة العامة لشرطة دبي ومحاكم دبي والنيابة العامة في دبي مبادرة «فرصة جديدة» والتي تهدف إلى إعادة هندسة الخدمة لتبسيط رحلة المتعامل والتسريع في إجراءات التقاضي للحدث وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية للأحداث.