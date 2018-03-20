أمل القبيسي: سعادة الإمارات أولوية قيادتنا الرشيدة

أكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أن سعادة شعب الإمارات كانت وستظل أولوية قصوى لدى قيادتنا الرشيدة، التي تعمل جاهدة للارتقاء بالوطن وتعزيز رفاهية المواطن، مضيفة أن دولة الإمارات العربية المتحدة وطن السعادة وعنوانها العالمي نجحت في أن تجعل السعادة أسلوب حياة وعنواناً للرفاهية وكفاءة توظيف الموارد الطبيعية لمصلحة إسعاد شعبها.

وأشارت معاليها في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للسعادة إلى أن مفهوم السعادة يتجلى بأبهى صورة في رؤية القيادة الرشيدة، في أن كافة السياسات والخدمات الحكومية لا بد أن تسهم في صناعة مجتمع إيجابي وسعيد وتهيئة البيئة المناسبة لسعادة الأفراد والأسر والموظفين وترسيخ الإيجابية كقيمة أساسية في مجتمع الإمارات. أبوظبي - البيان