مديرو دوائر في دبـي:الإمارات تبنّت السعادة منهج عمل يتوافق مع قيم الخير والبناء

أكد مديرون في دوائر دبي الحكومية والخاصة أن الإمارات تبنت مفهوم السعادة، أسلوبَ حياة ومنهج عمل، وتحرص على غرسه من باب قناعتها بأن ما تقوم به مؤسساتها من عمل يتوافق مع قيم الخير والبناء التي تحكم تصرفاتنا.

وتابعوا أن من أهم قيم البناء أن يؤدوا المهام الوظيفية الموكلة إليهم بإيجابية تعطي العمل قيمة حقيقية مضافة، وتنعكس في صورة إنجاز متطلبات المواطنين والمتعاملين على النحو الذي يتوقعونه وبما يلبي تطلعاتهم.

تهانٍ

ورفع اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة يوم السعادة العالمي، الذي يصادف 20 مارس من كل عام.

وأضاف إنه بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة حافظت دولة الإمارات على المرتبة الأولى عربياً، للعام الرابع على التوالي في مؤشر السعادة، وهي ليست وطن السعادة لمواطنيها فقط، إنما لجميع المقيمين على أرضها على اختلاف دياناتهم وجنسياتهم وألوانهم، وأصبحت السعادة نهجاً للجميع في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة من خلال المشاريع المبتكرة وإطلاق المبادرات الخلاقة وتوفير كافة أسباب الراحة والطمأنينة للجميع على هذه الأرض المعطاءة الطيبة.

نموذج

وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أضحت أنموذجاً عالمياً، في إرساء وتبني مفهوم السعادة والإيجابية كأسلوب حياة والتزام حكومي وروح حقيقية توحّد مجتمع الإمارات.

وقال في كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسعادة، إننا في دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي نسير وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، حيث تتبنى الدائرة استراتيجية متكاملة لترسيخ وتأصيل ونشر ثقافة السعادة في بيئة العمل بما ينسجم مع خطة دبي 2021 الرامية إلى أن تكون دبي موطناً لأفراد مبدعين ملؤهم الفخر والسعادة.

رؤية

وقال طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي لـ«البيان»: «تحتفي الإمارات والعالم أجمع اليوم بـيوم السعادة التي تتجلى في أبهى صورها في رؤية القيادة الرشيدة، التي ترى أن سعادة المواطن أولوية قصوى وهدف مستدام، إذ تحرص دولة الإمارات على توفير السعادة والرخاء والرفاهية لشعبها والمقيمين على أرضها، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، التي تسهم بصناعة مجتمع إيجابي وسعيد، وتهيئة البيئة المناسبة لسعادة الأفراد والأسر والموظفين، وترسيخ الإيجابية كقيمة أساسية في المجتمع».

وأضاف: «حصلت محاكم دبي على أسعد بيئة عمل نتيجة التزامنا المطلق بالعمل وفق الوثيقة الاستراتيجية 2016-2019، التي تضع إسعاد الموظفين والمتعاملين كأولوية قصوى وغاية استراتيجية ومسؤولية وطنية.

وقال أحمد عبد الكريم جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي إن «السعادة في دولة الإمارات كانت ولم تزل إرثاً وثقافة ومنهج عمل وأسلوب حياة منذ قيام الاتحاد في عام 1971، حيث أرسى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، دعائم السعادة كقيمة متأصلة في المجتمع الإماراتي، وسخر الإمكانات والموارد المتاحة لتحقيق أقصى درجات السعادة والرفاهية لأفراد المجتمع، ووضع السعادة على قائمة أولويات العمل الحكومي، وربط السعادة باسم الإمارات وشعبها الكريم.»

محور

وقال علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي: «في اليوم العالمي للسعادة نتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الإماراتية الرشيدة التي جعلت من السعادة محوراً وغاية لكافة سياساتها وممارساتها، وكانت سباقة إلى استحداث وزارة للسعادة لتضمن أن يكون شعب الإمارات والقاطنون على أرضنا في مقدمة شعوب العالم من حيث السعادة والرفاهية وجودة الحياة، كما نبارك لشعبنا في هذه المناسبة منجزاتها التي حققها في هذا السياق وجعلت منه شعباً مميزاً بكل ما في الكلمة من معانٍ».

وأضاف المطوع: إن السعادة التي ننعم بها اليوم في وطننا تشمل كافة القطاعات والفئات من دون استثناء، فالمجتمع متماسك وموحد على الرؤية والهدف، والاقتصاد منافس وحيوي وفي تطور دائم، والثقافة والعلوم لها محركاتها التي ترتقي بها باستمرار، وهو إنجاز له جذوره التي تمتد إلى مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي قال: إن ثروتي هي سعادة شعبي.

صنع

بدوره قال يوسف الهاشمي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري دبي، إنّ أهم الأمور التي نسعى لتحقيقها في هذه الحياة هي السعادة، فالسعادة تنبع من الداخل ولا تُكتسب، ونصنعها بأيدينا ونحاول قدر الإمكان مهما مررنا بظروف صعبة ألا تؤثر فينا وأن ننظر لكل ما حولنا بنظرة إيجابية ومتفائلة، فبالعطاء والرضا والثقة والاعتماد على الله تكون السعادة.

أما منصور بو عصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة نداء، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، فأكد حرص نداء والتزامها بإسعاد موظفيها وتوفير البيئة الإيجابية التي تنمي لديهم روح الإبداع والابتكار والتميز.

كما أشار إلى التأثير الإيجابي لمفهوم السعادة في مؤسسات ودوائر الدولة وانعكاس ذلك على سعادة الموظف والمتعامل على السواء، ورفع مستوى الإنتاجية بشكل عام.