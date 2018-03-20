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حصة بوحميد: السياسة الوطنية للأسرة هدية مجتمعية

المصدر:
  • دبي - وام
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قالت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع إن قرار مجلس الوزراء بإطلاق السياسة الوطنية للأسرة هو بمثابة هدية من قيادتنا الرشيدة إلى مجتمع دولة الإمارات الذي يحتفي في شهر مارس بالعديد من المناسبات وعلى رأسها يوم الطفل الإماراتي ويوم المرأة ومع هذه السياسة الوطنية المتكاملة للأسرة يشعر كل أب وأم وطفل في الإمارات بأن مستقبل أسرته بخير ويعتز كل شاب وشابة بأنه ينتمي إلى وطنٍ جعلت حكومته من سعادة الأسرة أولوية رئيسية في خططه المستقبلية.

وأضافت معاليها في تصريح لها بمناسبة إطلاق السياسة الوطنية للأسرة أن السياسة الوطنية للأسرة تشكل عاملاً رئيسياً في تجسيد أحد أبرز محاور الأجندة الوطنية في رؤية الإمارات 2021 والمتمثل في مجتمع متلاحم يعتز بهويته الوطنية ولهذه السياسة رسالة واضحة تتمثل في تمكين الأسرة الإماراتية بما يحقق التنمية الاجتماعية المستدامة التي تتطلع إليها الإمارات فسعادة الأب والأم والطفل في مجتمعنا الإماراتي هي نواة سعادة المجتمع الذي نريده الأفضل في العالم مع حلول مئوية الإمارات في عام 2071.

مقياس

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد، أننا نشأنا في دولة الإمارات على مبدأ أن الأسرة عماد المجتمع ومقياس تقدم الدول وإحدى الركائز الأساسية للتنمية الاجتماعية، فالتأثير الأكبر والأعمق في نمو الأجيال الجديدة سيبقى للأسرة مهما تقدم العصر واختلفت وسائل التواصل بين البشر ونحن في وزارة تنمية المجتمع سنسعى إلى تنسيق جهودنا بما يتلاءم مع السياسة الوطنية الجديدة لضمان تحقيق النتائج وتعميم التجربة الإماراتية في بناء الأسرة وتمكين جميع أفرادها على مستوى العالم.

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