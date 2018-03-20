محمد بن راشد: عطاءات عبدالغفار حسين تثري الحركة الأدبية

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمسيرة الكاتب المؤلف عبد الغفار حسين وعطاءاته الأدبية والصحافية التي اعتبرها سموه مادة ثمنية تثري الحركة الأدبية في دولتنا العزيزة وتسهم إيجاباً في تنشيط وترسيخ أسس النهضة الثقافية في بلادنا وتنويعها. جاء ذلك لدى تسلم سموه، النسخة الأولى من كتاب «محمد بن راشد في سباق مع الزمن» لمؤلفه الكاتب عبد الغفار حسين الذي كتب في مقدمة هذا الكتاب الذي يحمل نحو 70 عنواناً كلها تتحدث عن إنجازات محمد بن راشد القائد والمعماري والمعلم والباني.

ويقول المؤلف: «لا أدعي أن كتابي هذا يحتوي كل ما أنجزه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم طوال سنوات توليه زمام الأمور في إمارة دبي منذ توليه ولاية العهد وحتى يومنا هذا والتي قاربت العقدين من الزمن فلو ادعيت ذلك لما صادف الحقيقة».

وأضاف: «إنني في مقالاتي التي دونتها في هذا الكتاب اجتهدت أن أكون واحداً ممن واكب مسيرة الإعمار عند محمد بن راشد الإعمار الذي شمل كل ما يهم الإنسان المعاصر».

مسيرة مباركة

وأكد عبدالغفار حسين في مقدمة الكتاب الذي يقع في ما يزيد على مئتي صفحة أن المسيرة المباركة لهذا القائد تشكل أكبر قيمة مضافة لأنها جاءت بما هو جديد ومبتكر في فترات وجيزة تثير وأثارت الدهشة والإعجاب لدى الداني والقاصي والجميع يود لو يسيرون على نهجه في الرؤية والواقعية.

هوية وطنية

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للكاتب النجاح والتوفيق في مسيرته الأدبية والفكرية، مؤكداً أهمية وجود الأدباء والشعراء والمثقفين في مجتمعنا كشريحة أساسية تسهم في نشر الوعي الثقافي الذي هو جزء جميل من هويتنا الوطنية التي نعتز بها.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي ونجل وأحفاد الكاتب.