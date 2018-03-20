أعضاء مجلس علماء الإمارات: ثقة القيادة الرشيدة تدفع نحو الإنجازات

ثمن أعضاء مجلس علماء الإمارات الجدد الثقة الغالية التي أولاهم إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي ستشكل دافعاً لبذل المزيد وتحقيق إنجازات بمسيرة التطور العلمي وتطوير قطاع البحث العلمي والعلوم المتقدمة.

وتوجه الأعضاء الجدد بالشكر لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مؤكدين التزامهم التام وحرصهم على ترجمة رؤى القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لصناعة العلم والمعرفة وموطناً للبحث العلمي في المجالات المختلفة، وذلك من خلال توحيد العمل الدؤوب لتطوير الأبحاث العلمية وصولاً إلى تحقيق قفزة نوعية في عمل جميع القطاعات الحيوية ضمن رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 التي تركز على الإبداع والابتكار والبحث والتطوير لبناء اقتصاد معرفي مستدام.

وفي اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تم اعتماد إعادة تشكيل «مجلس علماء الإمارات»، برئاسة معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة.

ركائز

وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، رئيسة مجلس علماء الإمارات: «إن تقدم العلوم وتطور البحث العلمي ركيزة أساسية ومهمة في صياغة مستقبل دولة الإمارات تحقيقاً لرؤى القيادة الرشيدة في استدامة التنمية وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، فالعلوم هي المحرك الرئيسي لتقدم المجتمع وتطوره، وتحقيق رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 في بناء مجتمع علمي تنافسي ومستدام».

وأضافت معاليها:«إعادة تشكيل مجلس علماء الإمارات، والذي يضم نخبة من الخبرات والكفاءات المتميزة في قطاع العلوم والتكنولوجيا، سيمكن المجلس في المرحلة المقبلة من تعزيز دور العلماء والخبراء في صياغة حلول علمية لتحدياتنا ولترجمة مخرجات الأبحاث إلى تطبيق يلامس حياتنا اليومية».

ويضم «مجلس علماء الإمارات» في عضويته نخبة من الخبرات في مجال العلوم والتكنولوجيا وهم الأستاذ الدكتور غالب البريكي والدكتور عارف الحمادي والدكتور علوي الشيخ علي والأستاذ الدكتور سهام الدين كلداري. والدكتور علي الزرعوني والدكتورة حبيبة الصفار ومريم الشامسي.

ويشغل الأستاذ الدكتور غالب علي الحضرمي البريكي وهو باحث إماراتي في مجال الغذاء تم تعيينه نائب مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة للشؤون الأكاديمية عام 2016، بينما يشغل الدكتور عارف سلطان الحمادي منصب مدير ونائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بالوكالة، كما يرأس مجلس أمناء كلية الإمارات للتطوير التربوي، كما يرأس اللجنة التوجيهية لمؤتمر أبحاث الدراسات العليا في الإمارات واللجنة التنفيذية لمشروع شبكة الإمارات المتقدمة للتعليم والبحوث.

ويتولى الدكتور علوي الشيخ علي، وهو طبيب وباحث إماراتي واستشاري في أمراض ونظم القلب، منصب عميد كلية الطب وأستاذ طب القلب والشرايين في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية. وله دراسات عديدة في مجال نظم القلب والرعاية القلبية في الخليج العربي وما يقارب 150 بحثاً وورقة علمية محكمة في دوريات عالمية.

ويضم مجلس علماء الإمارات الجديد في عضويته الأستاذ الدكتور سهام الدين كلداري، وهو أستاذ جامعي لبحوث علم الأحياء والكيمياء الحيوية وعلم الخلايا الجزيئية، نائب أول لشؤون البحث العلمي، مكتب نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، ومدير عام معهد البحوث العلمية في جامعة نيويورك أبوظبي.

ويضم المجلس أيضاً الدكتور علي الزرعوني الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس عمليات المعالجة والإنتاج في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ العام 2016. وهو مسؤول أيضاً عن عملية التطوير ونقل التكنولوجيا في الشركة.

علوم

ويضم المجلس الدكتورة حبيبة الصفار، وهي باحثة إماراتية تشغل منصب مدير مركز أبحاث التكنولوجيا الحيوية في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، وتعمل كأستاذ مشارك في قسم الهندسة الطبية الحيوية في جامعة خليفة،

كما تعد أول من أنشأ خريطة جينية للأسر الإماراتية للكشف المبكر عن مرض السكري. كما يضم أيضاً مريم راشد الشامسي وهي مدير إدارة علوم الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء وتعمل على مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.