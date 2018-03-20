عبدالله البسطي ضيف الجلسة 8 من «مئة موجّه»

يستضيف مجلس الإمارات للشباب عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، في الجلسة التوجيهية الثامنة ضمن برنامج مئة موجّه وهو أحد البرامج الرامية لتحقيق الأجندة الوطنية للشباب التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الخلوة الشبابية.

وتقام الجلسة تحت عنوان «الدروس الستة للنجاح» بعد غد في كلية التقنية العليا بدبي - طلاب، حيث يتحدث فيها البسطي عن أبرز مقومات النجاح التي يجب على الشاب الإماراتي التحلي بها، ليكون قائداً فاعلاً في خدمة وطنه الإمارات في المستقبل.

ويعتبر البسطي أحد أبرز القياديين الإماراتيين، حيث يتمتع بخبرة تمتد لخمسة وعشرين سنة في مجال العمل الحكومي، وتم تعيينه أميناً عاماً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي في أكتوبر 2017، ويتولى متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي يصدرها المجلس التنفيذي وإعداد التقارير المختلفة وعرضها على سمو رئيس المجلس، فضلاً عن الإشراف على إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس التنفيذي وتوثيق كافة القرارات والتوصيات الصادرة عنه.

وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس الإمارات للشباب: «نفخر في مجلس الإمارات للشباب باستضافة مجموعة من القياديين الملهمين في دولة الإمارات ليكونوا خير موجهين ومحفزين للشباب، حيث نسعى من خلال برنامج 100 موجّه على خلق منصة توجيهية هي الأفضل عالمياً في نقل الخبرات والمعارف من القياديين للشباب».