مواصلات النقل الجماعي مجانية في يوم السعادة برأس الخيمة

كشفت هيئة رأس الخيمة للمواصلات تنظيم رحلاتها للنقل الجماعي مجاناً اليوم الثلاثاء بمناسبة يوم السعادة العالمي وضمن مبادرات الهيئة في «عام زايد»، بهدف نشر السعادة بين أفراد المجتمع.

وأكد مكتوم مردد مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تحقيق السعادة للمواطنين والمقيمين/‏ وخاصة في رأس الخيمة، بهدف ترسيخ الإيجابية بين أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن الهيئة وضعت إسعاد متعامليها ضمن غاياتها الاستراتيجية، وذلك انسجاماً مع «عام زايد».

وأشار إلى أن الهيئة وضعت خططها الاستراتيجية لتحفيز أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل الجماعي.

وأضاف مردد: تشمل الخطوط المجانية التي تنطلق اليوم منطقة النخيل إلى مطار رأس الخيمة الدولي، بالإضافة للخطوط المتوجهة إلى منطقة الجزيرة الحمراء، والتي تتمتع بالطابع السياحي والصناعي، وتضم الكثير من المناطق السكنية، بالإضافة للخط الثالث من محطة النخيل إلى منطقة شعم والذي يغطي كافة المناطق في شمال الإمارة مثل الرمس وغليلة ووادي غليلة وغيرها من المناطق السكنية والصناعية.