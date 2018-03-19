محمد بن زايد يستقبل فرق الهلال الأحمر الإغاثية العاملة في اليمن

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم في قصر البحر، فرق هيئة الهلال الأحمر الإغاثية العاملة في اليمن، يرافقهم الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام ونواب الأمين العام.

وأكد سموه خلال الاستقبال أن الأعمال الإنسانية، التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، تعد نھجاً أصيلاً وثابتاً في سياستها، التي تحظى بسجل حافل من المبادرات الإنسانية والخيرية والإغاثية في مختلف مناطق العالم.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الھلال الأحمر الإماراتي يجسد ھذا النهج في مبادراته وبرامجه وأعماله، التي ينفذها لدعم الشعوب والدول المحتاجة للعون والمساعدة وھو يتجلى في الدور الإغاثي والإنساني الذي يقوم به على أرض اليمن الشقيق.

وأشار سموه إلى أن دور دولة الإمارات الإنساني والخيري في اليمن امتداد لتاريخ أخوي مشترك طويل، مشدداً سموه على أن دولة الإمارات لن تدخر جهدا في تعزيز دورھا ومسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعب اليمني الشقيق.

وثمن سموه جهود الهلال الأحمر الإماراتي في مد يد العون والمساعدة لدعم الأشقاء في مختلف المناطق والمدن اليمنية على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي يواجهها في تلك المناطق، داعياً سموه إلى مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود في تقديم المساعدات الإنسانية وإقامة المشاريع والبرامج التنموية الهادفة إلى مساعدة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته.

وقال سموه: "إن أبناء الإمارات أثبتوا أنهم على قدر الحدث وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأنهم أهل للثقة التي وضعتها قيادة الدولة فيهم".

وخاطب سموه فرق هيئة الهلال الأحمر الإغاثية العاملة في اليمن بقوله "إن الإمارات قيادة وشعباً تفتخر وتعتز ببذلكم وعطائكم، وتتابع تحركاتكم الميدانية على الساحة اليمنية رغم الظروف السائدة هناك بتقدير وإعجاب شديدين".

وفي ختام اللقاء، أعرب سموه عن تمنياته بالتوفيق والسداد لفرق الهلال الأحمر في إنجاز مهامهم الإنسانية المستقبلية باليمن.

وتضطلع فرق الهلال الأحمر المتعاقبة على الساحة اليمنية بالعديد من المهام الإنسانية المتمثلة في إيصال المساعدات الغذائية للمتأثرين في المحافظات اليمنية المختلفة، ودراسة احتياجات سكانها من الخدمات الضرورية، والإشراف على عمليات التنمية والإعمار وتأهيل المؤسسات والمرافق الحيوية.

يشار إلى أن دولة الإمارات تواصل - من خلال ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر ـ تنفيذ مبادراتها الإنسانية والتنموية والإغاثية على الساحة اليمنية للحد من تداعيات الانقلاب على الشرعية، وذلك في مختلف قطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والبيئة، إلى جانب المساعدات الغذائية، فيما تنفذ الدولة مبادرات عاجلة وفاعلة لإعادة الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة في مختلف المناطق اليمنية.

حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين.