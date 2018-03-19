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رئيس الدولة يصدر مرسومين بتعيين وترقية سلطان بن حمدان بن زايد "سفيرا مفوضا" لدى مملكة البحرين

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  • وام
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أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم الاتحادي رقم 28 لسنة 2018 بشأن ترقية سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي ترقية استثنائية من درجة وزير مفوض إلى درجة سفير فوق العادة مفوض والمرسوم الاتحادي رقم 29 لسنة 2018 بتعيين سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان سفيرا للدولة لدى مملكة البحرين بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حاليا.

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