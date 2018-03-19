افتتاح امتداد شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان الأربعاء

أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عن افتتاح شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، الذي يربط بين شارع دبي ـ العين وشارع اليلايس بطول 25 كيلومتراً، بتكلفة 474 مليون درهم، بعد غدٍ الأربعاء.

وقال الطاير: إن تنفيذ مشروع تطوير محور شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، يأتي ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بسرعة إنجاز مشاريع الطرق وأنظمة النقل، لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها إمارة دبي، كما يأتي في إطار الخطة الشاملة لهيئة الطرق والمواصلات، لتطوير شبكة الطرق والجسور والمعابر والأنفاق، لاستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية وتحسين حركة النقل وتسهيل حركة المرور في مختلف مناطق إمارة دبي، وكذلك ترجمة للخطة الاستراتيجية للهيئة في تطوير البنية التحتية لشبكات الطرق ومنظومة النقل الجماعي في إمارة دبي، وتطوير حلول متكاملة من أنظمة الطرق وشبكات النقل البري والبحري، تكون آمنة لمستخدميها، وتواكب خطط التنمية الشاملة، وتلبي احتياجات التمدد والانتشار السكاني، وتسهم في تشجيع التنمية والاستثمار في الإمارة، مشيراً إلى أن الشارع الجديد يقع في الجهة الشرقية من إمارة دبي، بين شارع الشيخ محمد بن زايد غرباً وشارع الامارات شرقاً .

وأضاف: يتضمن مشروع امتداد شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، تنفيذ طريق بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، بطول 25 كيلومتراً، يبدأ من تقاطعه مع شارع دبي ـ العين حتى الدوار القائم على شارع اليلايس، كما اشتمل على تطوير عدة تقاطعات مع شبكة الطرق المحيطة، حيث تم تنفيذ تقاطع مجسر عند تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع شارع لطيفة بنت حمدان بالقرب من مدخل القرية العالمية للقادمين من شارع الإمارات، وتنفيذ دوار محكوم بإشارات ضوئية عند تقاطعه مع طريق القدرة، وتنفيذ تقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية مع طريق حصة، موضحاً أن الحلول المرورية لتطوير هذه التقاطعات هي مرحلية وسيتم تطويرها مستقبلاً لخدمة الحلول المرورية النهائية، كما اشتمل المشروع على تنفيذ اعمال إنارة وحماية وتحويل خطوط الخدمات.

وأوضح سعادة المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة أن شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان يمتد من مدخل إمارة الشارقة وحتى شارع جبل علي لهباب، ويتم حالياً تطوير الجزء الأخير منه الذي يمتد من تقاطعه مع شارع اليلايس وحتى شارع جبل علي لهباب، والدخول إلى منطقة معرض إكسبو 2020، ويعتبر هذا الجزء من ضمن المشاريع التطويرية لمنطقة إكسبو 2020، حيث وضعت هيئة الطرق والمواصلات خطة متكاملة لتلبية متطلبات استضافة دبي لمعرض إكسبو ، لتحقيق تنقل آمن وسهل لزوار المعرض وفعالياته، وتشمل تطوير شبكة الطرق والتقاطعات، وتنفيذ (مسار 2020) لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي، وتطوير خطوط وأنظمة النقل الجماعي من الحافلات ومركبات الأجرة.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات أنجزت في عام 2016 المرحلة الأولى من مشروع تطوير محور شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وتضمنت تطوير امتداد شارع حصة بطول أربعة كيلومترات بواقع مسارين في كل اتجاه من مدخل مشروع رمرام إلى مدينة دبي الرياضية، وتطوير الطريق الرابط بين امتداد شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وشارع الإمارات لخدمة مشروع ذا فيلا بطول كيلومترين ونصف الكيلومتر بواقع مسارين في كل اتجاه.