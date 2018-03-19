«جامعة حمدان الذكية» و«دبي للموارد البشرية العسكرية» تدعمان بناء الإنسان

استضافت جامعة حمدان بن محمد الذكية مؤخراً وفداً من لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية برئاسة اللواء محمد سعد الشريف، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، رئيس لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين فيما يصب بخدمة مسيرة بناء الإنسان، في ظل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة التي ترى بأنه «الثروة الحقيقية للوطن».

واستقبل الوفد الدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية» وقام بعرض أبرز إنجازات الجامعة أمامهم، والمتعلقة بإحراز السبق عالمياً في تبني المسرعات الأكاديمية لطرائق التعليم وأساليبه وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين، حيث استعرض خطط الجامعة لتطوير البرامج الأكاديمية بالتركيزعلى الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال والذكاء لطرحها عبر الوسائط الإلكترونية بحلول عام 2020، تماشياً مع التوجه الحكومي نحو إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن المنظومة التعليمية، والتي تعد أول مبادرة ضخمة ضمن مئوية الإمارات 2071، وبما يتماشى مع خطة دبي الذكية.

دور ريادي

وتحدث الدكتور العور عن دور الجامعة الريادي في تبني أحدث التقنيات والبرامج التعليمية في مختلف المجالات التخصصية والتي من شأنها لعب دور رئيس في بناء كوادر بشرية تعمل على صناعة المستقبل وتعزز ريادة ومكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي في مختلف الأطر والمجالات، مشدداً على أهمية التعاون بين مختلف الجهات في سبيل تحقيق غايات رؤية الإمارات 2021 التي تعتمدعلى توظيف كافة الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن.

واستعرض العور خلال اللقاء المبادرات الذكية النوعية والبنية التكنولوجية المتطورة التي تتميز بها الجامعة، مشدداً على أهميتها في تحفيز بيئة الابتكار والإبداع في صناعة كوادر بشرية قوامها المعرفة والابتكار، وإعادة هندسة مستقبل التعليم في الإمارات والعالم العربي، انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة. إضافة إلى تعريف الوفد الزائر على بيئة التعلم الذكي والافتراضي في الجامعة وخصائصه المختلفة، فضلاً عن نموذج التعلم مدى الحياة والبرامج المعتمدة وأبرز مبادرات الجامعة التي تصب في مصلحة بناء مجتمع قائم على المعرفة وتشكل الابتكارات والأبحاث والعلوم والتكنولوجيا الركائز الأساسية فيه.

وعلى هامش الزيارة، عقد الطرفان مذكرة تفاهم حول «تطوير المواد التدريبية وإنشاء البوابة الإلكترونية للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية».