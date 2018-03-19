محمد بن راشد يحضر أفراح المري والغيث

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حفل الاستقبال الذي أقامه غانم محمد غانم علي المري في قلعة الرمال على طريق دبي -‏ العين، بمناسبة زفاف نجله علي إلى كريمة أحمد سعيد الغيث.

وقد بارك سموه للعروسين زفافهما الميمون.. متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة ومكللة بالرفاء والبنين.

كما حضر الحفل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وهنأ سمو ولي عهد دبي ذوي العروسين وبارك لهما زفافهما الميمون ومتمنيا لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة.

حضر الحفل عدد من الشيوخ وأعيان البلاد وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وأقارب العروسين.